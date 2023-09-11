Direksiyon hakimiyetini kaybedince tarlaya uçtu

Kullandığı motosikletin sürüş hakimiyetini kaybeden sürücü tarlaya uçtu. Kazada motosiklet sürücüsü ağır yaralandı.

KAYNAK: İHA
Direksiyon hakimiyetini kaybedince tarlaya uçtu


Kaza, Düzce’nin Beyköy Beldesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Nazmi Ö. isimli motosiklet sürücüsü şehir merkezi istikametinden Beyköy Beldesi istikametine ilerlerken, bir anda motosikletin sürüş hakimiyetini kaybetti.

Nazmi Ö.’nün kullandığı motosiklet tarlaya uçtu. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine acil sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralı motosiklet sürücüsüne yaptıkları ilk müdahalenin ardından Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.
Kazayla ilgili olarak inceleme başlatıldı.

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