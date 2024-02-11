Direksiyonda uyuyakaldı aracı takla attı

Kaynak: İHA
Direksiyonda uyuyakaldı aracı takla attı
Bursa'da yaşlı bir adam direksiyonunun başında uyuya kalınca aracı takla takla attı. Şoförü o sırada yoldan geçen bir kepçe kurtardı.

Bursa’da sürücüsünün uyuyakaldığı otomobil takla attı, sürücü son anda kurtarıldı.
Kaza, Kestel ilçesi Kestel-Aksu Yolu’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kimliği belirlenemeyen sürücü direksiyon başında uyuyakaldı.

Seyir halindeki otomobil, bir anda takla attı. Şans eseri yoldan geçen kepçenin yardımıyla, şoför yaralı bir şekilde otomobilden çıkarıldı. Takla atan otomobil, kepçe yardımıyla düzeltildi. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık jandarma ekipleri geldi.

Yaşlı adam, olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından Kestel Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı.

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