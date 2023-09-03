Direksiyonda uyuyan sürücü sulama kanalına uçtu

Antalya’da seyir halindeki otomobil, bariyerleri aşıp sulama kanalına uçtu. Suda ters dönen otomobilin bagajından çıkan otomobil sürücüsü, direksiyon başında uyuduğunu söyledi.

KAYNAK: İHA
Direksiyonda uyuyan sürücü sulama kanalına uçtu

Antalya'nın Manavgat ilçesi Yukarı Pazarcı Mahallesi 14081 sokakta; Mehmet Akif Caddesi istikametinden Aşık Veysel Caddesi istikametine seyir halindeki Ahmet Katlanır’ın kullandığı 07 LD 422 plakalı Tofaş Kartal marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine yol kenarındaki bariyerlere çarptıktan sonra sulama kanalına uçarak ters döndü.

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Otomobil sürücüsü Ahmet Katlanır’ın su içerisinde ters dönen otomobilin açılan bagajından kendi imkanlarıyla çıktığı bildirildi. Yaralanan otomobil sürücüsü sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

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Kaza anı yol kenarında bulunan işyerinin güvenlik kamerasına saniye saniyesine yansırken, kanaldaki otomobil vinç vasıtasıyla kanaldan çıkarıldı.

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