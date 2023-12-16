Diş fırçalayarak kilo verilir mi?

Diş fırçalamak, yemek yemeye karşı direnç göstermenize yardımcı olabilir mi? Sorusu gündeme geldi.

Gün boyunca kan şekerinizdeki dalgalanmalar, gece de sürer ve uzun süre aç kalan veya öğün atlayan kişiler, gece daha çok atıştırmak istediğinin altı çizildi.

Gündüz yemek yemeyip akşam geç saatlere kadar bekleyenler, formda kalmakta zorlanabileceği bildirildi.

Akşam 6'dan sonra yediğiniz besinler, vücudunuzda daha kolay birikir. Bu da kilo almanıza neden olacağının altı çizildi.

Yemek zamanınız da kilonuzu etkileyeceği biliniyor. Gece yarısı açlık duyup dolabın başına gittiyseniz, bu alışkanlıktan kurtulmanın yollarını bulmanızın gerekliliği vurgulandı.

Gece yemek yemeyi birkaç kez tekrarlarsanız, alışkanlık haline gelir. Tokluk hissi, vücudumuzda leptin hormonu ile oluşur. Leptini artıran ipuçlarıyla açlık duygunuzu kontrol edebilirsiniz.

Uzmanlar, açlık hissini bastırmak için çok basit bir yöntem tavsiye edildi.

DİŞ FIRÇALAYARAK ZAYIFLAMAK OLUR MU?

Yemekten hemen sonra diş fırçalamak, yemek yeme kontrolünüze yardımcı olur. Yemekten sonra dişlerinizi fırçalayıp gargara yapın. Ağzınız temiz ve ferah olduğunda, bunu bozmak istemezsiniz.