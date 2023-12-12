Neden kilo alınır? İşte şişmanlama nedenleri…

Kilolar gerek psikolojik gerekse sağlık açısından kötü sonuçlar doğurduğu biliniyor. Bu süreçte neden kilo alındığı merak konusu oldu.

İşte nedenleri…

Obezite, çevresel ve yaşamsal etkenlerin bir sonucu olarak ortaya çıkan bir sağlık sorunudur.

Günümüzde, çok çeşitli, leziz ve yüksek kalorili yiyecekler her an ulaşılabilir durumdadır.

Bunun yanında, hareketsiz bir yaşam tarzı da yaygındır. Bu durum, vücudun fazla enerji almasına ve az enerji harcamasına neden olur.

Bu şekilde, obezite gelişmesi kolaylaşır. Ara öğün yemek alışkanlığı olanlar ise kan şekerini dengede tutarlar.

Böylece, kişi gün boyunca acıkmaz ve bilinçsizce yemek yemez. Ara öğünler, ana öğünlerde daha az yemek yemeyi sağlar ve günlük kalori alımını ayarlar. Böylece, vücut ağırlığı korunur.

Ara öğün yiyen kişi, sık sık dengeli beslendiği için metabolizma hızı da yükselir. Bu da kilo vermenin hızlanmasına katkıda bulunur. Ayrıca, kişinin tatlı ihtiyacı azalır veya biter. Bu da, kişinin yüksek kalorili çikolata veya diğer tatlıları yememesini ve daha az kalori almasını sağlar.

