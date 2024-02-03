Diş fırçası ithalatına korunma önlemi geldi

Kaynak: AA
Diş fırçası ithalatına korunma önlemi geldi
Diş fırçası ithalatında 3 yıl süreyle korunma önlemi uygulanması kararlaştırıldı. Cumhurbaşkanlığı kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Diş Fırçası ithalatına koruma önlemi uygulanacak. Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Karar, diş fırçası ithalatına yönelik açılan soruşturma sonucunda alındı. Kararla birlikte korunma önlemi kararına ilişkin usul ve esaslar da belirlendi.

Cumhurbaşkanlığı kararına göre, söz konusu ürünün ithalatında korunma önlemi olarak 3 yıl süreyle ek mali yükümlülük uygulanacak. Bu yükümlülük ilk yıl 0,13 dolar, ikinci yıl 0,11 dolar ve üçüncü yıl 0,09 dolar olarak uygulanacak.

Kararla birlikte yükümlülük tutarları gümrük idarelerince ithalattan alınan gümrük vergileri ve diğer mali yükümlülüklerden ayrı tahsil edilecek.

Ayrıca kararla belirlenen ülkeler ve gümrük bölgeleri menşeli eşyanın, korunma önlemi uygulamasından muaf tutulması amacıyla tarife kontenjanı açıldı.

Ticaret Bakanlığının İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ'i de Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Tebliğle karara ilişkin diğer usul ve esaslar belirlendi.

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