Evin garajından nükleer füze çıktı

Amerika'da sıradışı bir bağış teklifinin ardından nükleer füze çıktı. Ohio'daki ABD Hava Kuvvetleri Ulusal Müzesi'ne yapılan bir bağış teklifi için Bellevue Şehri polisini araması üzerine ortalık karıştı. Çünkü, bu kişi müzeye füze bağışlamak istediğini belirtmişti.

Polis bu bağış teklifinin üzerine alarma geçti. Bağış yapmak isteyen kişinin evine bomba imha ekibi gönderildi. Atıl durumdaki roketin nükleer bir füze olduğu görüldü.

Polis, bulunan cihazın eski adı MB-1 olan Douglas AIR-2 Genie tipi, nükleer savaş başlığı taşımak üzere tasarlanmış, havadan havaya güdümsüz bir füze olduğunu tespit etti. Füzeye herhangi başlık takılı olmadığı için tehlike arz etmediği açıklandı.

Füzenin sahibi, polise yaptığı açıklamada roketi ölen bir komşusundan aldığını iddia etti. Yapılan incelemede roketin Soğuk Savaş döneminde Amerika Birleşik Devletleri Hava Kuvvetleri ile Kanada Hava Kuvvetleri'nce kullanıldığı öğrenildi. İlk ve tek ateşlenmesi 1957'de gerçekleştirilen roketin üretimi 1962'de sona erdi.