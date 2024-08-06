Dış mekânların yeni trendi: Halı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Dış mekânların yeni trendi: Halı

Mevsimin sıcaklığını ve canlılığını kucaklayıp, vakit geçirdiğimiz alanları daha konforlu ve şık hale getirmemize yardımcı olacak unsurları araştırırken, yaşam alanlarına yenilik katmanın en pratik yollarından biri olan halının, dış mekânlar için adından söz ettirdiğini duyuldu. Bu kılavuzda, açık hava mekânlarına eşlik edecek halı seçimleri için tüyolar ve sezonun öne çıkan parçaları bir arada…

Doğal görünümü sevenlerin ilk tercihlerinden olan jüt ve sisal yine başrolde olduğu bildirildi. Farklı dokuma teknikleriyle zemine boyut ve derinlik katarken, ferahlatan malzemesiyle sahil serinliğini yaşam alanlarına yansıtan jüt ve sisal kilimler, yazın dış mekânda, kışın iç mekânda kullanılabilen zamansız seçimlerden olduğunun altı çizildi.

Dış mekân için zemin tekstili seçerken görsel ve işlevsel unsurlar kadar dayanıklılığı karşılayacak malzeme kalitesinin de önemli olduğu vurgulandı.

Seçim yapmadan önce, kullanacağınız halının nasıl bir hava koşuluna maruz kalacağını dikkate alması gerektiğinin altı çizildi.

Dış mekâna uygun üretilen malzemeler genellikle uzun süreli güneş ışığına maruz kalmaya direnç gösteren ve nem emici özelliklere sahip olsa da; dokuma tekniği, püskül uzunluğu, renk seçimi gibi detaylar da konumlandıracağınız yere uyum sağlayacak nitelikte olmalı.

Mesela, kir ve tozun birikme olasılığı daha yüksek olduğu veranda ve bahçelerde insan trafiği de yoğun olduğu için; kir tutma olasılığı daha düşük olan ve kolay temizlenme avantajı sağlayan kısa tüylü, düz dokumaya sahip halıları seçebilirsiniz.

Güneşe yoğun maruz kalacak alanlar için günışığını üzerine çekme olasılığı düşük, açık renkleri ve solma olasılığı az olan nötr tonları tercih edebilirsiniz.

Yılın dış mekân tekstil kartelasına pastel tonlar hakim. Dolayısıyla halı seçiminizi yaparken, denizden ve gökyüzünden ilham alan soft mavileri, uçuk yeşilleri ve kumu anımsatan nötr tonları düşünebilirsiniz. Bu rahatlatıcı, dingin renk paleti, kısa molalarda dahi tatil sakinliğini hissetmenizi sağlayacağı bildirildi.

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