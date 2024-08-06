Dünyaca ünlü sanatçı 2025'e kadar Türkiye'de!

Olafur Eliasson’un Türkiye’deki ilk sergisi “Senin beklenmedik karşılaşman”, 7 Haziran’da İstanbul Modern’de açılıyor. Günümüzün en dikkat çekici sanatçılarından biri olarak kabul edilen Eliasson’un “Senin beklenmedik karşılaşman” adlı sergisi, sanatçının 30 yıllık pratiğini keşfetme imkânı sunarken üretiminin merkezinde yer alan temaları farklı yönleriyle keşfetmeyi sağlıyor.

6 Haziran 2024 tarihinde, sergi basına tanıtıldı. Sergi deneyimi öncesinde sanatçı Olafur Eliasson, serginin alt metninden ve oluşum sürecinden bahsetti. Sergide, sanatçının yıllardır üzerine çalıştığı geometri, ışık, form, renk gibi konular ile İstanbul şehrini sentezlediği oldukça etkileyici eserler yer alıyor. Eliasson, bu süreçte İstanbul’a özgü dokular, kediler ve trafik gibi beklenmedik deneyimlerden ilham aldığını belirtti. Beklenmedik karşılaşmaların, kontrol edilemeyen akışın yarattığı kaosun, Dünya ile bağ kurma açısından değerini vurguladı.

Sanatçı, bu sergi aracılığıyla ziyaretçileri; güvenli alandan çıkarak bilinmeyeni deneyimlemeye, hissedilen ama henüz tanılanamayanla tanışmanın güzelliğini keşfetmeye davet ediyor. Kabul edilme, görülme ve var olma iç güdülerini irdeleyen sergi, aynı zamanda çevre bilincine de vurgu yapıyor.

Eserlerin izleyicinin varlığı ile anlam kazanmasını amaçlayarak üretimlerini yapan sanatçı; buzul soyutlamaları ve doğduğu coğrafyadan ağaç parçaları gibi objeler aracılığıyla ziyaretçileri, Dünya üzerindeki varlıklarını keşfetmeye teşvik ediliyor.

Sergi, “Günbatımından şafağa, Boğaziçi” adlı eser ile başlıyor. İstanbul’a özgü tasarladığı bu eserde, renkli camlar aracılığıyla Boğaziçi’nin farklı mevsimler ve saatlerde, ışığın etkisiyle büründüğü renkler yansıtılıyor.

Olafur Eliasson’un vizyonu eşliğinde İstanbul’un, ışığın, rengin ve geometrinin sınırlarını keşfetmek için sergiyi ziyaret edebilirsiniz.