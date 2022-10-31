Diş otundan cilt serumu üretti

Bol yağış alan yüksek sıcaklığa sahip bölgelerde yetişen diş otu bitkisini yurt dışından temin edip Sakarya'da yetiştirmeyi başaran kimyager Sedat Kulaç, bitkideki ham maddeden cilt sorunlarına karşı ürettiği onarıcı serumu iç piyasaya yolluyor. Sakarya'da yaşayan Sedat Kulaç, ilaç fabrikasından emekli olduktan sonra bitkiler üzerine yaptığı araştırmalarda diş otunun cilt sorunlarına iyi geldiğini öğrendi.

Bitkiyi ilk olarak saksıda, daha sonra toprakta Sakarya iklimine alıştıran Kulaç, bitkinin içindeki spilanthol maddesini saflaştırmak için Diş otu Bitkisinden Spilanthol İzolasyonu" projesini hazırlayıp Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığına başvurdu. Buradan aldığı destekle Sakarya Üniversitesi (SAÜ) bünyesindeki Teknokent'te şirket kuran Kulaç, laboratuvarda elde ettiği diş otu özünden kırışıklık karşıtı onarıcı serum üretti.

Sağlık Bakanlığından onay aldıktan sonra serumu İstanbul'daki bir kozmetik firmasına üretim yaptırarak geçen yıl piyasaya sürmeye başlayan Kulaç, bitkiden zona, ürtiker ve egzama gibi cilt hastalıklarının tedavisinde kullanılması amacıyla ilaç da üretmeyi de hedeflediğini aktardı.

"BİR TON BİTKİDEN 2,5 KG SERUM ÇIKIYOR "

AR-GE çalışmalarını sürdüren Kulaç, bitkinin içindeki aktif maddeyi izole ettiğini, bunun ilaç ve kozmetik alanında kullanılan çok kıymetli bir ham madde olduğunu söyledi ve şunları açıkladı:



“Bir ton kuru bitkiden 2,5 kilogram aktif madde çıkıyor. Yüzde 90 saflıkta izole ediyorum. Çok popüler ve kısa sürede kırışıklıkları giderme özelliği var. İlaçta da özellikle cilt hastalıkları için çok ideal. Zonada, ürtikerde, egzamada çok kullanılıyor. Belçika'da bir tane ticarileşmiş ilaç ürünü var. Onun dışında pek yok. Üzerinde çalışmalar yaptım, Allah nasip ederse ilaç olarak ruhsatlandıracağım.

Benzeri olmayan bir molekül olacak bu. Dünyada da benzeri olmayan bir ürün olacak. İlaç fabrikasından emekli bir insan olarak tek hedefim, yerli bir ilaç ruhsatlandırmak. Kozmetikte zaten şu an insanlara sunduk bu ürünü, ticari olarak satılıyor. İlaç için biraz süreç, AR-GE, insanlar ve hayvanlar üzerinde klinik çalışmaları gerekiyor. O aşamalara da yavaşça başladım. Bu klinik çalışmalar bittikten sonra bunu ruhsatlandırmak istiyorum. İnsanlığa Türkiye'den hediyem olsun, niyetim bu."