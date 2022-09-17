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Dışarıdan bakan sadece bir ev görüyor içine giren ise çıkmak istemiyor. Kapısında kuyruk oluyor

Sivas Altınyayla’da dışarıdan sıradan bir ev gibi görünen yapının içine girenler el emeği ahşap tavanı gördükten sonra yapıdan çıkmak istemiyor.

Haber Giriş: 17 Eylül 2022 Cumartesi - 17:19
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Dışarıdan bakan sadece bir ev görüyor içine giren ise çıkmak istemiyor. Kapısında kuyruk oluyor

Dışarıdan bakan sadece bir ev görüyor içine giren ise çıkmak istemiyor. Kapısında kuyruk oluyor
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İHA
Sivas’ın Altınyayla İlçesinin Altınyurt mahallesinde bulunan müstakil ev dışarıdan bakıldığında sıradan bir ev gibi gözüküyor. Misafir olarak içeri girenler ise gözlerine inanamıyor.

2 asır önce Altınyayla’nın ileri gelenlerinden Abdulvahap Ağa tarafından Ermeni ustalara yaptırılan konuk odasının ahşap tavanı görenlerin dikkatini çekiyor.

Büyük emek verilerek bıçakla tavana işlenen motifler Anadolu’da ender görülüyor. Konuk odasının 3. kuşak sahibi Hacı Mahmut Atalay, evin tavanında bulunan desenlerin 6 ayda yapıldığını söyledi.


3. kuşak olarak konağın sahibi olan Hacı Mahmut Atalay, konağın dışardan kötü göründüğünü fakat içine girenlerin şaşırdığını belirterek, “Bu 2 asırlık konağı dedem Abdulvahap Ermeni taş ustalarına yaptırmış. Bu odayı 6 ayda bıçakla işleme yaparak bitirmişler. Tavanda ki desenler bıçakla oyularak el işçiliğiyle yapılmış.

Dış görüntüsü kötü gözüküyor ama içini gören şaşırıyor. Bu eserin bozulmaması gerekiyor, böyle yapılar bir daha ele geçmez. Günümüzde ki yapılarda böyle işlemeler yok. Ben buraya sahip olan 3’üncü kuşağım. Burası dedemden, babamıza, ondanda bize kaldı” şeklinde konuştu.

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ahmet varank
17.09.2022 17:23
bol bol Hac kazimislar.sorun degil ama detay..  
 
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