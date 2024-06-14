Dışarısı 40 derece ile kavrulurken içeride soba ile ısınıyorlar

Gaziantep'in sıcak yaz günlerinden bunalan vatandaşlar, kendini 500 yıllık geçmişe sahip olan Kaleoğlu Mağarası'na atıyor.

Hava sıcaklıkları 40 derecelere kadar çıkarken, sıcaklığın 10-15 derecelerde olduğu doğa harikası olan tarihi mağaraya gelenler, battaniye ve soba ile ısınmaya çalışıyor.

"MAĞARAMIZDAKİ DOĞAL KLİMA, ÖZELLİĞİNİ 500 YILDIR KORUYOR"

Dışarıda 40 dereceye yakın sıcaklık olmasına rağmen mağaranın içinin 10-15 derece olduğunu ifade eden mağaranın işletmecisi Mehmet Kaleoğlu, “Dışarısı ortalama 40 dereceye yakın ve bu mağaranın içi 15 derece. Mağaramızdaki doğal klima, özelliğini 500 yıldır koruyor. Bu mağara dediğim gibi 500 yıllık geçmişi olan tarihi bir mağara. İçerisinde 4 kuyu ve 12 sütun ayaktan oluşuyor. Savaş dönemlerinde silah deposu ve barınma alanı olarak kullanılmış. Dünya harikası diyebileceğimiz bir yer. Şuan Gaziantep'e gelen yerli ve yabancı turistler sıcaktan bunalınca burayı tercih ediyor. Onlar mutlu olunca bizde mutlu oluyoruz” diye konuştu.

"10 DERECEYE KADAR DÜŞEN SICAKLIKTA VATANDAŞLAR ŞAL İSTİYOR"

Mağara içerisinde üşüyen vatandaşların soba yakılmasını istediğini ifade eden Kaleoğlu, “Vatandaşlar dışarıdaki sıcaktan kaçarak mağarada serinliyor. 10 dereceye kadar düşen sıcaklıkta vatandaşlar şal istiyor. Soba yakmamızı istiyor. Bizler de sobayı yakarak onlara bu imkanları sunuyoruz” dedi.

"İYİ Kİ SOBALARI YAKTILAR"

Serinlemek için tarihi mağara kafeye giden Şehriban Yılmaz, “Dışarı çok sıcaktı. Arkadaşlarım da hiç gelmediği için serinlemek için burayı tavsiye ettim. 500 yıllık geçmişinin olduğunu biliyordum ama serin olacağını bilmiyordum. Buraya geldiğimizde ilk olarak sıcaktı. Sonra üşümeye başladık. İyi ki sobaları yaktılar” ifadelerini kullandı.

"BU DURUM BİZİ ÇOK ŞAŞIRTTI"

Mağara'da şal takarak ısınan ve soba yakıldığını görünce şaşırdığını aktaran bir başka vatandaş ise “Dışarda hava yaklaşık 40 dereceydi. Biz de o sıcağa dayanamayarak mağaraya geldik. İçerideki soğuk hava dalgası bizi serinletti. Sonra içeride elektrikli sobaların yandığını gördüm. Bu durum bizi çok şaşırttı” açıklamasında bulundu.