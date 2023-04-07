Dişbudak bitkisi neye iyi geliyor?

Editör: Murat Öztürk

İnsanların sağlık sorunlarına çözümler için doğal besinlere yönelme süreci devam ediyor. Bunlardan birisi olan dişbudak bitkisinin faydaları dikkat çekti.

DİŞBUDAK BİTKİSİ NEDİR?

Zeytingillerden sert keresteli bir ağaçtır. Boyu 30 metre kadardır. Yaprakları 9-13 parçalı bir dantela görünümündedir. İlkbahar ve yaz aylarında kabuğu ve yaprakları toplanıp kurutulur.

DİŞBUDAK BİTKİSİ NEYE İYİ GELİR?

-Ateşi düşürür, vücuda kuvvet verir.

-Anne sütünü artırır.

-Romatizma ve nikris ağrılarını keser.

-Kabızlığı giderir. (kabuğu ise kabızlık yapar, ishali keser)

-İdrar söktürüp, vücutta biriken zararlı maddelerin atılmasını sağlar.

-Mobilyacılıkta da kullanılır.

-Ağız içi enfeksiyonları önleyerek diş çürümesini önlemeye yardımcı olur.

-Dişbudak ağacının yaprakları, bağışıklığı güçlendirmeye yardımcı olur.

-Sıcak su ile demlediğinizde ağrı kesici özelliği vardır.

DİŞBUDAĞI BİTKİSİNİN KULLANIM ALANLARI

Dişbudağı ağacı pek çok alanda kullanılıyor. Marangozların mobilya yapımında en çok tercih ettiği ağaç türleri arasında yer alıyor. Aynı zamanda vücuda faydaları sayesinde alternatif tıp tedavisinde de sıkça kullanılıyor.