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İftar sonrası şişkinlik ve hazımsızlığa birebir. Çay yerine bu bitkileri demleyin

Uzmanı, “Vatandaşlarımız yemekten sonra çay yerine rezene ve anason demleyebilirler” diyerek İftardan sonraki şişkinlik ve hazımsızlık problemlerine bu bitkilerin iyi geldiği vurguladı.

Haber Giriş: 3 Nisan 2023 Pazartesi - 16:55
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İftar sonrası şişkinlik ve hazımsızlığa birebir

İftar sonrası şişkinlik ve hazımsızlığa birebir. Çay yerine bu bitkileri demleyin
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İHA’nın haberine göre; İftar sonrası meydana gelen şişkinlik ve hazımsızlık için bitki çayları imdadınıza yetiştiği bildirildi. Siyah çay yerine bu bitkileri tercih ederseniz iftar sonrası sindirim problemleriniz iyileşeceğinin altı çizildi.

Kayseri’de aktarcılık yapan Muhammet Hanzala Altun, vatandaşlara iftar sonrası meydana gelen şişkinlikler hakkında önerilerde bulunarak, “Vatandaşlarımız yemekten sonra çay yerine rezene ve anason demleyebilirler” sözlerini kullandı.

Ramazanda insanların düzenli sıvı alamadıkları ve akşam iftarda yemeğe çok yüklendikleri için kabızlık ve gaz sorunları yaşadıklarını söyleyen Muhammet Hanzala Altun, “Bunun için bizim tavsiyemiz, rezene, anason, kişniş, papatya, açlık otu ve sinameki bitkileridir. Biz bağırsakları rahatlatıcı ürünleri vatandaşlarımıza öneriyoruz. Bu saydığım bitkiler içerisinde rezene, anason ve kişniş midede ve bağırsakta bulunan gazları alır. Açlık otu, sinameki ve papatya da bağırsakları çalıştırır. Vatandaşlarımız yemekten sonra çay yerine rezene ve anason demleyebilirler.

Ürünlerin fiyatları 100 gramı 20-30 TL arasında değişiyor. Zaten bu ürünler hafif olduğu için grama çok fazla giriyor. Bir kişi 100’er gram alsa kendisine bir Ramazan boyunca yeter” ifadelerini kullandı.

HER GÜN İÇMEYİN

Yurttaşların rezene, anason, kişniş, papatya, açlık otu ve sinameki bitkilerini her gün değil 2-3 günde bir kere içmeleri gerektiğini dile getiren Altun, “Bu ürünleri vatandaşlarımız karıştırarak içerse daha iyi olur. Bu ürünleri karıştırarak, 2-3 günde bir içerlerse bağırsakları normal orantıda çalıştırır. Ancak her gün içerlerse bu kez bağırsaklarını daha çok bozarlar. Vatandaşlarımızı biraz daha fazla sıvı tüketmeleri yönünde uyarıyoruz. Yemeğe sıvı yiyeceklerle başlamalarını daha sonra ana yemeklere geçmelerini öneriyoruz” şeklinde konuştu.

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