Dişinizi fırçalamadan önce asla yapmayın. Dayanılmaz ağrılara neden oluyor

Editör: Ali Öncü

Diş sağlığı için diş temizliği rutini oluşturmanın gerekliği biliniyor. Diş fırçalamasını atlamak diş sağlığında bozulmalara neden olabileceği ifade edildi.

Diş hekimi toplumda birçok kişinin dişini fırçalamadan yanlış bir uygulama yaptığını belirterek doğru diş fırçalama yöntemini açıkladı.

DİŞ FIRÇANIZI ISLATMAYIN

Görünüşe göre en büyük hatalardan biri, diş macunu eklemeden önce diş fırçanızı ıslatmak olduğu vurgulandı.

İLTİHAPLARA NEDEN OLUR

Dr Patel şunları dile getirdi:

“Akşam fırçasını kaçırmayın. Uyurken ağzınızdaki tükürük azalır, bu nedenle gün içinde yediğiniz yiyecekler dişlerinizde kalır ve gece boyunca iltihaplanarak daha büyük sorunlara neden olur.”

DİŞ ETİ İLTİHABI AĞRILARA NASIL NEDEN OLUR?

Diş özü iltihabı: Dişin tam içinde yer alan sinir doku ve kan damarlarında iltihaplanma olsu durumudur. Oluşan iltihap çoğalarak diş etine baskı yapar. İltihaplanma azsa ağrı az, iltihaplanma fazlaysa yaşanan ağrı da o derece yoğun hissedilir. Bu tip diş ağrısı spontane bir şekilde geçmez.

DİŞ ETİ İLTİHABI NEDİR?

Diş eti iltihabı, yaygın olarak bakteriyel kaynaklı enfeksiyonların yol açtığı ağız ve diş sağlığına ilişkin bir hastalıktır.

DİŞ ETİ İLTİHABI BELİRTİLERİ NELERDİR?

-Diş etlerinde hassasiyet, kızarıklık ve şişlikler

-Beyaz renkli iltihabi oluşumlar-Dişlerin fırçalanması veya diş ipi kullanımı esnasında kanama

-Diş eti çekilmesi

-Dişlerde gevşeklik (sallanma)

-Konuşma ve çiğneme sırasında ağrı

-Sıcak ve soğuk besinlere karşı aşırı hassasiyet

-Ağız kokusu