Gece uykusundan önce diş fırçalamamak öldürüyor. Araştırmadan korkutan sonuçlar

Japonya'da yapılan araştırmadan gece uykusundan önce diş fırçalamamanın kalp hastalığı riskini artırabildiğinin ortaya çıkması korkuttu.

Gece uykusundan önce diş fırçalamamak öldürüyor. Araştırmadan korkutan sonuçlar

News Medical'ın haberine göre; Japonya'da yapılan araştırma, gece uykusundan önce diş fırçalamamanın kalp hastalığı riskini artırabileceğini ortaya koydu. Araştırmanın sonuçları "Scientific Reports" dergisinde yayımlandı.

Diş fırçalama sıklığı ile kalp rahatsızlığı riski arasındaki ilişkiye odaklanan araştırmanın sonuçları yayımlandığı bildirildi.

Araştırmada, kalp yetmezliği, kalp ritmi bozukluğu, kalp krizi, göğüs ağrısı ve ameliyat gerektiren kalp kapağı ve aort hastalıkları gibi kardiyovasküler hastalıklara odaklanıldığı ifade edildi.

Dişlerini günde iki kez fırçalayanlar ve sadece geceleri fırçalayanların, kardiyovasküler hastalıklarda hayatta kalma (tahmini) oranlarının, hiç fırçalamayanlara kıyasla önemli ölçüde yüksek olduğu tespit edildi.

Araştırmanın bulguları, dişleri yalnızca sabahları fırçalamanın yetersiz ve geceleri fırçalamanın sağlık açısından önemli olduğunu ortaya koydu.

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