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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Filistinli ve İspanyol mevkidaşları ile görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Fas'ın Fes şehrinde Filistin Dışişleri Bakanı Riad Malki ve İspanya Dışişleri Bakanı José Manuel Albares ile ayrı ayrı bir araya geldi.   

Haber Giriş: 22 Kasım 2022 Salı - 17:21
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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Filistinli ve İspanyol mevkidaşları ile görüştü

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Filistinli ve İspanyol mevkidaşları ile görüştü
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Fas’ın Fes şehrinde düzenlenen BM Medeniyetler İttifakı Girişimi'nin 9. Küresel Forumu çerçevesinde ikili görüşmelerine devam ediyor. Çavuşoğlu, Filistin Dışişleri Bakanı Riad Malki ile bir araya geldi. Çavuşoğlu görüşmeye ilişkin yaptığı açıklamada, “Türkiye’nin kardeş Filistin halkına ve Filistin davasına güçlü desteği devam edecek” dedi. 

Malki’nin ardından İspanya Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares ile görüşen Çavuşoğlu, Albares ile Ukrayna’daki son gelişmeleri, NATO’nun genişlemesi ve Türkiye-İspanya savunma işbirliğini ele aldı. 
  
                                         

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