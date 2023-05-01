Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu’nun seçim afişleri içim toplatma kararı. Gerekçe: Seçim Kanunu'nu ihlal

Antalya Muratpaşa 1. İlçe Seçim Kurulu, CHP’nin itirazı üzerine, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun, milletvekili adayı olarak seçim propagandasında kullandığı görselde Türk Bayrağı yer aldığı için bilboardlardan kaldırılmasına karar verdi

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu’nun seçim afişleri içim toplatma kararı. Gerekçe: Seçim Kanunu'nu ihlal

AKP Antalya Milletvekili Adayı olan, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun seçim çalışmalarında kullanılan propaganda görselinde Türk Bayrağı da yer aldı. CHP’nin itirazı üzerine, Muratpaşa 1. İlçe Seçim Kurulu Seçim Kanunu’nun 58. Maddesi’ne göre “propaganda için kullanılan el ilanları ve diğer her türlü matbu üzerinde Türk Bayrağı ve dini ibarelerin bulundurulması” yasak olduğu için söz konusu afişin kaldırılmasına karar verdi.

Kurul, afişi toplamaları için Muratpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne müzekkere yazarak gönderdi.

569f33de-3e59-4bd0-877d-b5399debbf3b-w.jpg

47065807-7c3c-438c-aa2c-d867d80ee510-w.png

Öne Çıkanlar
Camdaki Kız yeni bölüm ne zaman? Camdaki Kız 77. bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Camdaki Kız yeni bölüm ne zaman? Camdaki Kız 77. bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Kızılcık Şerbeti yeni bölüm ne zaman? Kızılcık Şerbeti 24. bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Kızılcık Şerbeti yeni bölüm ne zaman? Kızılcık Şerbeti 24. bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Yargı’nın 63. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yargı’nın sezon finali ne zaman?
Yargı’nın 63. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yargı’nın sezon finali ne zaman?
Özgür Demirtaş açıkladı: Artık pastırmanın kilogram fiyatı yerine gram fiyatını yazıyorlar
Özgür Demirtaş açıkladı: Artık pastırmanın kilogram fiyatı yerine gram fiyatını yazıyorlar
Gökten inen kutsal kayın ağacı ve Türk mitolojisi
Gökten inen kutsal kayın ağacı ve Türk mitolojisi
Terzi fragmanı yayınlandı mı? Çağatay Ulusoy’un dizisi Terzi konusu nedir?
Terzi fragmanı yayınlandı mı? Çağatay Ulusoy’un dizisi Terzi konusu nedir?
Son Haberler
Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç boşanıyor mu? Demet Özdemir neden gündem oldu? Keşfet
Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç boşanıyor mu? Demet Özdemir neden gündem oldu?
Vahide Perçin ve Mustafa Uğurlu 1 Mayıs’ı meydanlarda kutladı! “Oyuncu işçidir” Magazin
Vahide Perçin ve Mustafa Uğurlu 1 Mayıs’ı meydanlarda kutladı! “Oyuncu işçidir”
İBB, İstanbul'daki boş konut sayısını 'Kabul edilemez' diyerek açıkladı Güncel
İBB, İstanbul'daki boş konut sayısını 'Kabul edilemez' diyerek açıkladı
Erzincan'da 8 göçmen yakalandı Güncel
Erzincan'da 8 göçmen yakalandı
Sultan sarması nasıl yapılır? Sultan sarması tatlısı tarifinin malzemeleri neler? Keşfet
Sultan sarması nasıl yapılır? Sultan sarması tatlısı tarifinin malzemeleri neler?
MİT'in Suriye'deki IŞİD operasyonunun detayları ortaya çıktı Güncel
MİT'in Suriye'deki IŞİD operasyonunun detayları ortaya çıktı
Gümüşhane’de heyelan. Karayolu ulaşıma kapatıldı Güncel
Gümüşhane’de heyelan. Karayolu ulaşıma kapatıldı