Dışişleri Bakanı Fidan, EİT toplantısı için Azerbaycan'da

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Şuşa'da gerçekleştirilecek Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT) Bakanlar Konseyi 27. Toplantısı'na katılmak üzere Azerbaycan'a gitti.

KAYNAK: İHA
Dışişleri Bakanı Fidan, EİT toplantısı için Azerbaycan'da

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Azerbaycan'a gitti. Bakan Fidan, Fuzuli Uluslararası Havalimanı'nda Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov tarafından karşılandı.

Fidan temasları kapmasında Şuşa'da gerçekleştirilecek Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT) Bakanlar Konseyi 27. Toplantısı'na katılacak.

İKİLİ GÖRÜŞMELER DE YAPILACAK

Toplantıda, EİT bağlamındaki iş birliği çerçevesinde 2023 yılında yürütülen çalışmalar ile sonuçları değerlendirilecek ve EİT gündemindeki güncel konular ele alınacak. Bakan Fidan'ın temasları kapsamında ikili görüşmeler de yapması planlanıyor.

1985 yılında kurulan Ekonomik İşbirliği Teşkilatı'nda Azerbaycan, Türkiye, Afganistan, İran, Kazakistan, Kırgızistan, Pakistan, Tacikistan, Türkmenistan ve Özbekistan yer alıyor.

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