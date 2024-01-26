Dışişleri Bakanlığı Uluslararası Adalet Divanı'nın İsrail kararıyla alakalı açıklama yayınladı

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Dışişleri Bakanlığı Uluslararası Adalet Divanı'nın İsrail kararıyla alakalı açıklama yayınladı
Dışişleri Bakanlığı, Uluslararası Adalet Divanı'nın almış olduğu İsrail kararıyla ilgili olarak, “Filistin'de akan kanın durdurulması için çok önemli bir fırsat teşkil ettiğini düşünüyoruz” açıklamasını yaptı.

Konyla ilgili yazılı açıklama yapan Bakanlık, Uluslararası Adalet Divanı’nın, İsrail’in Gazze’de yaşayan Filistin halkına yönelik saldırılarına ilişkin olarak bugün açıkladığı ihtiyati tedbir kararının İsrail tarafından derhal ve tam olarak uygulanmasını bekledikleri ifade edildi.

Bakanlık açıklamasının devamında, “Mahkeme’nin açıkladığı tedbirlerin, Filistin’de akan kanın durdurulması için çok önemli bir fırsat teşkil ettiğini düşünüyoruz. Ortadoğu’da kalıcı barış ve güvenlik ancak İsrail-Filistin meselesinin, uluslararası hukuk ve yerleşik parametreler temelinde adilane bir çözüme kavuşturulmasıyla sağlanabilir. Türkiye, bu yolda da elinden gelen her türlü katkı ve gayreti gösterme iradesine sahiptir” ifadelerini kullandı.

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