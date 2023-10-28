Dışişleri Bakanlığı’ndan İsrail’e bir çağrı daha

Dışişleri Bakanlığı, İsrail’in Filistin’e yönelik saldırılarını durdurması için BM Genel Kurulu’nun kabul ettiği karar tasarısına atıfta bulundu.

KAYNAK: İHA
Dışişleri Bakanlığı’ndan İsrail’e bir çağrı daha

BM Kararı Memnuniyetle Karşılandı

Bakanlık, BM Genel Kurulu’nun 10. Acil Özel Oturumu’nda sunulan ve sivillerin korunması ve yasal ve insani yükümlülüklerin yerine getirilmesi başlıklı karar tasarısının geniş bir destekle kabul edilmesinin memnuniyet verici olduğunu bildirdi. Bakanlık, kararda yer alan acil, kalıcı ve sürdürülebilir bir insani ateşkes ve insani erişim sağlama çağrılarının önemli olduğunu vurguladı.

“Uluslararası Camianın Sesi Oluyoruz”

Bakanlık, Gazze’de Filistin halkına yönelik barbarca saldırılar karşısında BM Güvenlik Konseyi’nin sessiz ve etkisiz kaldığını belirterek, “Uluslararası camianın çoğunluğunun duygularına tercüman olan bu Genel Kurul kararını yeterli bulmasak da, metinde yer alan çağrıların süratle hayata geçirilmesini temenni ediyoruz.” dedi.

“İsrail’i Barışa Fırsat Tanımaya Çağırıyoruz”

Bakanlık, İsrail’i uluslararası camianın bu müşterek sesine kulak vermeye, saldırıları durdurmaya ve barışa fırsat tanımaya çağırdı. Bakanlık, Filistin meselesinin adil bir çözüme kavuşturulmadan Ortadoğu’da kalıcı barış ve istikrarın mümkün olmayacağını ve İsrail’in kendi güvenliğini sağlayabilmesinin de muhal olduğunu ifade etti. Bakanlık, çözümün yolu olarak 1967 sınırları temelinde, başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız, egemen ve coğrafi bütünlüğü haiz bir Filistin Devleti’nin kurulmasını önerdi. Bakanlık, bu kritik süreçte tüm ülkeleri üzerlerine düşen sorumlulukları yerine getirmeye ve tarihin doğru tarafında yer almaya davet etti.

Öne Çıkanlar
Arka Sokaklar 647. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Arka Sokaklar yeni bölüm ne zaman?
Arka Sokaklar 647. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Arka Sokaklar yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 132. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 132. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
Kendinizi çaresiz hissettiğinizde Selanikli yetim Mustafa’yı hatırlayın!
Kendinizi çaresiz hissettiğinizde Selanikli yetim Mustafa’yı hatırlayın!
BİM market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 27 Ekim Cuma aktüel ürünler fiyat listesi
BİM market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 27 Ekim Cuma aktüel ürünler fiyat listesi
ŞOK market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. ŞOK 25 31 Ekim Çarşamba aktüel ürünler fiyat listesi
ŞOK market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. ŞOK 25 31 Ekim Çarşamba aktüel ürünler fiyat listesi
Gazzeli çocukların son durumu. Dr. Fadia Malhis çekip gönderdi
Gazzeli çocukların son durumu. Dr. Fadia Malhis çekip gönderdi
Son Haberler
‘Süper Ay’ Ahlat semalarında kartpostallık manzara oluşturdu Gündem
‘Süper Ay’ Ahlat semalarında kartpostallık manzara oluşturdu
Sedat Peker’in iddialarıyla gündeme gelmişti. Esenyurt'taki lüks sitede çıkan kavgada yöneticiye kurşun Gündem
Sedat Peker’in iddialarıyla gündeme gelmişti. Esenyurt'taki lüks sitede çıkan kavgada yöneticiye kurşun
UNICEF'ten insani ateşkes çağrısı "Gazze'de durum korkunç" Dünya
UNICEF'ten insani ateşkes çağrısı "Gazze'de durum korkunç"
Hamas'tan Arap ve İslam ülkelerine 'İsrail'e karşı bir tutum sergileyin' çağrısı Dünya
Hamas'tan Arap ve İslam ülkelerine 'İsrail'e karşı bir tutum sergileyin' çağrısı
O fotoğraf 90 yıl sonra yeniden canlandırıldı: Cumhuriyeti biz böyle kazandık Gündem
O fotoğraf 90 yıl sonra yeniden canlandırıldı: Cumhuriyeti biz böyle kazandık
Cumhuriyetin 100. yılında özel 19.23 koreografisi Gündem
Cumhuriyetin 100. yılında özel 19.23 koreografisi