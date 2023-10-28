Dışişleri Bakanlığı’ndan İsrail’e bir çağrı daha

BM Kararı Memnuniyetle Karşılandı

Bakanlık, BM Genel Kurulu’nun 10. Acil Özel Oturumu’nda sunulan ve sivillerin korunması ve yasal ve insani yükümlülüklerin yerine getirilmesi başlıklı karar tasarısının geniş bir destekle kabul edilmesinin memnuniyet verici olduğunu bildirdi. Bakanlık, kararda yer alan acil, kalıcı ve sürdürülebilir bir insani ateşkes ve insani erişim sağlama çağrılarının önemli olduğunu vurguladı.

“Uluslararası Camianın Sesi Oluyoruz”

Bakanlık, Gazze’de Filistin halkına yönelik barbarca saldırılar karşısında BM Güvenlik Konseyi’nin sessiz ve etkisiz kaldığını belirterek, “Uluslararası camianın çoğunluğunun duygularına tercüman olan bu Genel Kurul kararını yeterli bulmasak da, metinde yer alan çağrıların süratle hayata geçirilmesini temenni ediyoruz.” dedi.

“İsrail’i Barışa Fırsat Tanımaya Çağırıyoruz”

Bakanlık, İsrail’i uluslararası camianın bu müşterek sesine kulak vermeye, saldırıları durdurmaya ve barışa fırsat tanımaya çağırdı. Bakanlık, Filistin meselesinin adil bir çözüme kavuşturulmadan Ortadoğu’da kalıcı barış ve istikrarın mümkün olmayacağını ve İsrail’in kendi güvenliğini sağlayabilmesinin de muhal olduğunu ifade etti. Bakanlık, çözümün yolu olarak 1967 sınırları temelinde, başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız, egemen ve coğrafi bütünlüğü haiz bir Filistin Devleti’nin kurulmasını önerdi. Bakanlık, bu kritik süreçte tüm ülkeleri üzerlerine düşen sorumlulukları yerine getirmeye ve tarihin doğru tarafında yer almaya davet etti.