İsrail'den kara harekatı için 'hedefleri belirledik' mesajı: Büyük bir güçle girmekten başka çare yok

İsrail Genelkurmay Başkanı Korgeneral Herzi Halevi, Gazze Şeridi’nde büyük bir kara operasyonu düzenlenmesi gerektiğini belirterek, "Büyük bir güçle topraklarına girmekten başka çare yok” dedi.

İsrail'den kara harekatı için 'hedefleri belirledik' mesajı: Büyük bir güçle girmekten başka çare yok

İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik düzenlediği saldırılar 22’nci gününde devam ediyor.

İsrail ordusunun dün gece yoğunlaştırdığı bombardımanın ardından yaptığı “Kara Kuvvetleri bu gece faaliyetlerini genişletecek” açıklaması gözleri Gazze Şeridi’ne çevirdi.

"BAŞKA ÇARE YOK"

İsrail Genelkurmay Başkanı Korgeneral Herzi Halevi Gazze Şeridi sınırında konuşlandırılmış askerleri ziyareti sırasında yaptığı açıklamada, Gazze Şeridi’nde büyük bir kara operasyonu düzenlenmesi gerektiğini belirterek, “Düşmanı ortaya çıkarmak için büyük bir güçle topraklarına girmekten başka çare yok” dedi.

Halevi, savaşın başlamasının üstünden 3 hafta geçtiğini belirterek, “Bu savaşın aşamaları var ve bugün yeni bir aşamaya geçtik” ifadelerini kullandı.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi’nde kara operasyonları sürdürdüğünü açıklayan Halevi, “Bu operasyonlar, Hamas’ın dağıtılması, sınır güvenliği ve tüm rehinelerin evlerine geri dönmesi hedeflerine hizmet ediyor” şeklinde konuştu.

"SAVAŞIN AMACI KARADAN GİRİŞİ GEREKTİRİR"

Risk olmadan başarının olmayacağını vurgulayan Halevi, “Savaşın amacı karadan girişi gerektirir. Bedel ödemeden zafer olmaz” açıklamasını yaptı. Halevi, rehinelerin iadesinin son derece önemli olduğunu kaydederek, “Hamas şu anda masumları, bebekleri, çocukları, kadın ve erkekleri, yaşlı vatandaşları elinde tutuyor. Bu çabanın başarıya ulaşması için her şeyi yapacağız” dedi.

Halavi açıklamasını “Hedeflerimizi net olarak belirledik. Yolumuz uzun olacak. Kararlılıkla mücadele edip kazanacağız” ifadelerini kullanarak sonlandırdı.

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