Dışişleri’nden Suriye ve Irak tezkeresine ilişkin açıklama

Dışişleri Bakanlığı, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) unsurlarının Irak ve Suriye'deki görev süresinin 2 yıl daha uzatılmasına ilişkin TBMM kararının bazı yanlış yorumlamalara konu edildiği açıklamasında bulundu.

KAYNAK: AA
Dışişleri’nden Suriye ve Irak tezkeresine ilişkin açıklama

Dışişleri Bakanlığı, Suriye ve Irak tezkeresi hakkında yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, "Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarının Irak ve Suriye’deki görev süresinin 2 yıl daha uzatılmasına ilişkin 17 Ekim 2023 tarihli TBMM kararının, bazı yanlış yorumlara konu edildiği gözlemlenmiştir. Tezkerede yer alan, 'yabancı silahlı kuvvetlerin Türkiye'de bulunması' ifadesi, 2014'te kurulan DEAŞ’la Mücadele Uluslararası Koalisyonu kapsamındaki ortak faaliyetlerle ilgilidir." ifadelerine yer verildi.

Bu ifadenin yeni olmadığı kaydedilen açıklamada, 2014'ten bu yana kabul edilen Irak ve Suriye tezkerelerinin metinlerinde de ifadenin aynen yer aldığı belirtildi.

TBMM Genel Kurulunda 17 Ekim'de Irak ve Suriye'ye asker gönderme tezkeresinin süresinin 2 yıl daha uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi kabul edilmişti.

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