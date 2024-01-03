Dışkapı Hastanesi'nde 85 işçi yıl başında işten çıkarıldı. 'Yeni yıla kutlayarak değil ağlayarak, işsiz girdik biz'

Ankara’da Etlik Şehir Hastanesi’nin açılmasından sonra zamana yayılarak kapatılan Ankara Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde çalışan 85 yemekhane işçisi 2024’e işlerinden olarak girdi.

Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi kamuoyu tepkisinden sonra kapatılmayıp atıl hale getirilmişti. Geçtiğimiz Temmuz ayında ise hastane için yıkım kararı verildi.

2024’E İŞSİZ GİRDİLER

Kısa Dalga'dan Esra Tokat'ın haberine göre, Yıkım kararının ardından, hastanenin yemekhanesinde çalışan 119 işçi önce Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Mevki Ek Bina'da görevlendirilirken, daha sonra ise buranın personel sayısı az olduğu gerekçesiyle 85 işçi 31 Aralık Pazar günü ihbar tazminatları dahi verilmeden işten kovuldu.

SAĞLIK BAKANLIĞINA TAZMİNAT DAVASI AÇACAKLAR

Yeni yıla işlerinden olarak giren işçiler ise duruma oldukça öfkeli. 16 yıldır çalışan yemekhanede çalışan bir personel, "Yeni yıla kutlayarak değil ağlayarak, işsiz girdik biz. Taşeron firmada çalışıyoruz ancak üst işverenimiz Sağlık Bakanlığı bu yüzden Sağlık Bakanlığı'na tazminat davası açacağız" diye konuştu.

20 yıldır hastanenin yemekhanesinde garsonluk yapan bir diğer işçi ise, "Sağlık Bakanlığı'nın bizi bir başka hastanede görevlendirmesi gerekiyordu" dedi.