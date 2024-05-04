Arda Turan tehdit altında!

Kaynak: Haber Merkezi
Arda Turan tehdit altında!
Göztepe mağlubiyeti sonrası Arda Turan ve Eyüpspor'un şampiyonluğu tehdit altına girdi.

Trendyol 1. Lig’in 33. Haftasında Süper Lig’e yükselmeyi garantilemiş iki takım olan Eyüpspor ve Göztepe karşı karşıya geldi.

Mücadele öncesinde iki takımında birbirini alkışlayarak tebrik ettiği maçta Göztepe Eyüpspor’u 3-0 mağlup etti.

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İzmir ekibine galibiyeti getiren golleri 18’de Kubilay Kanatsızkuş 67’de Ümit Akdağ ve 73’te Bilal Mesudi kaydetti.

Eyüpspor’da Mehmet Murat Uçar ise 23’te kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

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Bu sonucun ardından ligde 1. Sırada bulunan Arda Turan ve öğrencileri 72 puanda kalırken 2. Sıradaki Göztepe 79 puana yükseldi.

İki takım arasındaki puan farkının 3’e inmesinin ardından ligin bitmesine iki hafta kala Eyüpspor ve Arda Turan'ın şampiyonluğu tehdit altına girdi.

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