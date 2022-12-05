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Dar gelirlinin gıda enflasyonu yüzde 150’yi aştı

DİSK-AR'ın TÜİK verilerinden yaptığı hesaplamaya göre, en fakir yüzde 20’lik gelir grubuna sahip vatandaşların gıda enflasyonu yüzde 151,4 olurken kasım ayında emeklilerin maruz kaldığı gıda enflasyonu ise yüzde 130,7'ye çıktı.

Haber Giriş: 5 Aralık 2022 Pazartesi - 12:35
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DİSK-AR: Dar gelirlinin gıda enflasyonu yüzde 150’yi aştı

Dar gelirlinin gıda enflasyonu yüzde 150’yi aştı
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Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu Araştırma Merkezi (DİSK-AR), dar gelirli vatandaşların maruz kaldığı gıda enflasyonunu açıkladı.

Buna göre, kasım ayında gıda enflasyonu ortalama yüzde 102,6 olarak gerçekleşirken emeklilerde gıda enflasyonu yüzde 130,7 oldu.

Üçüncü yüzde 20'lik gelir grubunun gıda enflasyonu yüzde 11,4 olurken, düşük gelirli ikinci yüzde 20'lik grubun gıda enflasyonu yüzde 132,1, en yoksul yüzde 20'lik gelir grubun gıda enflasyonu ise yüzde 151,4 olarak gerçekleşti.

Dördüncü yüzde 20'lik gelir grubunun gıda enflasyonu yüzde 101,6 olurken, en yüksek gelir grubunun gıda enflasyonu ise yüzde 75,4 oldu.

DİSK-AR’dan yapılan açıklamada “Böylece en yoksul gelir grubu yüzde 151,4 oranında gıda enflasyonu hissederken, en yüksek gelir grubu ise yüzde 75,4 oranında gıda enflasyonu hissetmiş oldu. Bu durum enflasyonun gelir gruplarına göre önemli ölçüde farklı hissedildiğini ortaya koyuyor” denildi.

’20 YILDA ENFLASYONU 55 PUAN ARTIRDILAR’

Yapılan açıklamada “Kasım 2022'de yüzde 84,4 olan resmi enflasyon oranı AKP dönemi için yeni bir rekor anlamına geliyor. Aralık 2002'de yüzde 29,7'lik bir enflasyon devralan AKP 20 yılda enflasyonu 55 puan artırmış oldu” ifadelerine yer verildi.

Son yıllarda gıda enflasyonu ile genel enflasyon arasındaki farkın da açılmaya başladığına dikkat çekilen açıklamada şu bilgiye yer verildi:

2012 Kasım'da 212 olan TÜFE 2022 Kasım'da 1.115 olurken, 2012 Kasım'da 217 olan gıda fiyatları endeksi 2022 Kasım'da 1.527 oldu. 2022 Kasım'da iki endeks arasındaki fark 412 puana yükseldi.

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