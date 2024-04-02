DİSK’in 1 Mayıs kararı belli oldu. DİSK Başkanı Aruz Çerkezoğlu, 1 Mayıs’ı Taksim’de kutlayacaklarını açıkladı. Çerkezoğlu’nun konuyla ilgili yaptığı açıklama şöyle:

"Taksim Meydanı 1977’den beri yüreğimizdeki yaradır. Yeniden yasaklandığı 2013’ten beri en büyük hasretimizdir… Bu yıl, 2024 1 Mayıs’ında yüzümüzü Taksim’e dönüyoruz

Dünyanın her yerinde olduğu gibi ülkemizde de işçilerin ve emekçilerin, 1 Mayıs’ı kendi belirledikleri, kentin en merkezi meydanlarında, İstanbul’da da Taksim’de coşkuyla kutlama hakkı vardır. Ulusal ve uluslararası mahkemelerce de kabul edilen bu hakkın kullanımı, 2013 yılından beri keyfi biçimde engellenmektedir."