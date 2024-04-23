Son dakika… 1 Mayıs Taksim’de kutlanmayacak. Vali açıkladı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi Damla Baylan
Son dakika… 1 Mayıs Taksim’de kutlanmayacak. Vali açıkladı
İstanbul Valisi Davut Gül, 1 Mayıs’ın Taksim’de kutlanmayacağını açıkladı. Gül, 1 Mayıs kutlamaları için başka bir yerin belirleneceğini kaydetti.

İstanbul Valisi Davut Gül, Taksim Meydanı’nın bu yıl da 1 Mayıs kutlamalarına kapalı olacağını iletti. Vali Gül, yaptığı açıklamada, “Taksim bu tür etkinliklerin tamamına kapalı. Talep eden herkese Taksim’de kutlamaların olmayacağını ilettik. Taksim’in dışındaki bir alanda kutlanacak” açıklamasını yaptı.

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’ne sayılı günler kala Taksim kararını açıkladı. İstanbul Valisi Davut Gül, Taksim Meydanı’nın 1 Mayıs kutlamaları için kapalı olacağını açıkladı. Vali Gül, “Biliyorsunuz 1 Mayıs, 2012'den itibaren Taksim'de kutlanmıyor Taksim bu tür etkinliklerin tümüne kapalı. Biz DİSK, KESK ve benzeri kuruluşlar başta olmak üzere hepsiyle konuştuk. Taksim'de olmayacağını hepsine izah ettik. Başka bir yerde talep ederlerse kutlanması için üzerimize düşeni yapacağımızı söyledik. Kendi aralarında istişare ediyorlar. Muhtemelen bu hafta içerisinde kesinleşir" ifadelerini kullandı.xvubvk17meq49c2baeyvuq.webp

AYM HAK İHLALİ KARARI VERMİŞTİ

Anayasa Mahkemesi (AYM), 1 Mayıs'ın Taksim Meydanı'nda kutlanmasının engellenmesiyle, gösteri yürüyüşü düzenleme hakkının ihlal edildiğine hükmetmişti.

Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) ile Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu'nun (KESK) yaptığı başvuruyu değerlendiren Anayasa Mahkemesi’nin verdiği karar, Resmi Gazete’de yayımlandı.

AYM, 1 Mayıs kutlamalarının Taksim’de yapılmasının engellenmesinin "Anayasa'nın 34. maddesinde güvence altına alınan toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkının engellenmesi" olduğuna karar verdi. Söz konusu karar oy çokluğuyla alındı.

Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK), 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü Taksim Meydanı’nda kutlayacağını duyurmuştu, CHP'de bu karara destek vermişti.

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