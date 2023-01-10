Dişlerinizi çürütmemek elinizde

Uzmanlar diş çürüklerini önlemek için yapmamız gereken bazı kolay ve etkili yöntemleri açıkladı. Çünkü diş temizliğinin yeterli yapılmaması diş minesine zarar veriyor, çürüyor ve ardından da ciddi ağrılara neden oluyor. İşte hekesin çok basit yapabileceği bazı çözümler

YEME ALIŞKANLIKLARININ DEĞİŞMESİ GEREKİYOR



Şeker açısından zengin ürünlerin tüketiminin diş çürümelerine yol açtığı herkesin bildiği bir konu. Beslenme alışkanlıkları değişirse diş çürüklerinin de önüne geçiliyor.

GAZLI İÇECEKLERE HAYIR DEYİN

Soda, meyve suyu ve gazlı içecekler içmekten kaçının. Sade su, meyveli smoothie'ler ve şekersiz çay içmenizde fayda var.

SAKIZI ŞEKERSİZ OLANDAN TERCİH EDİN

Sakız çiğnediğinizde ağzınıza daha fazla kalsiyum ve fosfat eklersiniz. Sadece çürüklerinizle savaşmakla kalmaz, aynı zamanda yiyecek ve içeceklerden ağzınızdaki asitten de kurtulabilirsiniz. Ancak çiğnediğiniz sakız kesinlikle şekersiz olmalı.

HİNDİSTAN CEVİZİ YAĞI DİŞLERE İYİ GELİR

Bir çorba kaşığı hindistancevizi yağını ağzınızda 20 dakika çalkalayın ama yutmayın.

DİŞ FIRÇANIZI SIK DEĞİŞTİRİN



Mikroorganizmaları ve bakterileri barındırabilecekleri için diş fırçanız için kılıf kullanmayın. Onun yerine, her kullanımdan sonra fırçanızı suyla durulayın ve kurumaya bırakın.



VİTAMİN KULLANIN

Tam tahıllı yiyecekler tüketin. Tahıllar çok fazla B vitamini ve demir içerir. Ek olarak, tam tahıllar, kalsiyumu emmeye ve dişlerinizi güçlendirmeye yardımcı olan bir mineral olan magnezyum içeriyor.