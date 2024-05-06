Kaçak oto yedek parçası operasyonunda 8 kişi yakalandı

Kaynak: AA
Kaçak oto yedek parçası operasyonunda 8 kişi yakalandı
İstanbul'da yurt dışından illegal yöntemlerle getirdikleri oto yedek parçaları piyasaya sürdükleri iddia edilen 8 şahıs yakalandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kaçak yollardan ülkeye getirilen ürünleri piyasaya sürerek haksız kazanç elde ettiği tespit edilen şüphelilere yönelik çalışma başlatıldı.

Bu çerçevede Bayrampaşa, Bakırköy, Gaziosmanpaşa, Bahçelievler ve Zeytinburnu'nda bellirlenen depo ve iş yerlerine gerçekleştirilen operasyonda, 8 şüpheli gözaltına alındı.

Söz konusu adreslerde gerçekleştirilen aramalarda, 269 farklı araç markasına ait direksiyon ve 4 bin 477 oto yedek parça ele geçirildi.

Düzenlenen operasyonlarda ele geçirilen lüks marka araçlara ait kaçak yedek parçalar, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Vatan Caddesi'ndeki yerleşkesinde basın için sergilendi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri ise devam ediyor.

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