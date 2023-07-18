Dişlerin yeniden büyümesini sağlayan ilaç geliştiriliyor

Editör: İsa Karaarslan

Bilim adamları, potansiyel olarak dişlerin yeniden büyümesini sağlayabilecek çığır açan bir ilacın geliştirilmesinde önemli adımlar atıyorlar.

Klinik denemelerin gelecek yıl Temmuz ayında başlaması planlanırken, d iş hekimlerinin 2030 yılına kadar kullanabileceğini umuyorlar.

Japonya'nın Osaka kentindeki Tıbbi Araştırma Enstitüsü Kitano Hastanesi liderliğindeki araştırma, doğumdan önce meydana gelen genetik veya gelişimsel etkilerle ilgili "doğuştan gelen faktörler nedeniyle tam bir yetişkin dişi seti olmayan hastalar için terapötik bir ilaç" getirmeyi amaçlıyor.

Tıbbi Araştırma Enstitüsü Kitano Hastanesi'nde diş hekimliği ve ağız cerrahisi bölümü başkanı Dr. Katsu Takahashi, doksanların başındaki lisansüstü öğrencilik günlerinden bu yana ilaç üzerinde çalıştığını açıkladı.

Japon The Mainichi dergisine "Yeni dişler büyütme fikri her diş hekiminin hayalidir" diyen Takahashi, bunu gerçekleştirebileceğinden emin olduğunu ekledi.

Japonya Tıbbi Araştırma ve Geliştirme Ajansı tarafından desteklenen çığır açan çalışmanın, "10'dan fazla tıbbi kurum ve araştırma enstitüsünün işbirliğiyle doğuştan dişsizliğe(tamamen veya kısmen dişsiz insanlar) sahip hastalara terapötik bir ilaç sağlamayı" amaçladığı açıklandı.