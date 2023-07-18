Dişlerin yeniden büyümesini sağlayan ilaç geliştiriliyor

Bebeklik ve ilk dökülmeden sonra kaybedilen dişlerin yeniden büyüyemeyeceği algısı yıkılmak üzere.

Dişlerin yeniden büyümesini sağlayan ilaç geliştiriliyor

Editör: İsa Karaarslan

Bilim adamları, potansiyel olarak dişlerin yeniden büyümesini sağlayabilecek çığır açan bir ilacın geliştirilmesinde önemli adımlar atıyorlar.

Klinik denemelerin gelecek yıl Temmuz ayında başlaması planlanırken, diş hekimlerinin 2030 yılına kadar kullanabileceğini umuyorlar.

Japonya'nın Osaka kentindeki Tıbbi Araştırma Enstitüsü Kitano Hastanesi liderliğindeki araştırma, doğumdan önce meydana gelen genetik veya gelişimsel etkilerle ilgili "doğuştan gelen faktörler nedeniyle tam bir yetişkin dişi seti olmayan hastalar için terapötik bir ilaç" getirmeyi amaçlıyor.

Tıbbi Araştırma Enstitüsü Kitano Hastanesi'nde diş hekimliği ve ağız cerrahisi bölümü başkanı Dr. Katsu Takahashi, doksanların başındaki lisansüstü öğrencilik günlerinden bu yana ilaç üzerinde çalıştığını açıkladı.

Japon The Mainichi dergisine "Yeni dişler büyütme fikri her diş hekiminin hayalidir" diyen Takahashi, bunu gerçekleştirebileceğinden emin olduğunu ekledi.

Japonya Tıbbi Araştırma ve Geliştirme Ajansı tarafından desteklenen çığır açan çalışmanın, "10'dan fazla tıbbi kurum ve araştırma enstitüsünün işbirliğiyle doğuştan dişsizliğe(tamamen veya kısmen dişsiz insanlar) sahip hastalara terapötik bir ilaç sağlamayı" amaçladığı açıklandı.

Öne Çıkanlar
Altın bugün ne kadar? 18 Temmuz çeyrek altın ne kadar kaç TL?
Altın bugün ne kadar? 18 Temmuz çeyrek altın ne kadar kaç TL?
Erdoğan’la Körfez Turu’na çıkan iktidarın göz bebeği olan Fulya Öztürk umreye gitti
Erdoğan’la Körfez Turu’na çıkan iktidarın göz bebeği olan Fulya Öztürk umreye gitti
46 bin TL'lik hesabı dolar zanneden turist hesabın TL olduğunu öğrenince güle oynaya ödedi
46 bin TL'lik hesabı dolar zanneden turist hesabın TL olduğunu öğrenince güle oynaya ödedi
Euro ve dolar bugün kaç lira? 18 Temmuz döviz kuru ne kadar kaç TL?
Euro ve dolar bugün kaç lira? 18 Temmuz döviz kuru ne kadar kaç TL?
Fiat'tan otomobillere 2 haftada ikinci zam
Fiat'tan otomobillere 2 haftada ikinci zam
Şenol Güneş istifa mı edecek? Gürel Yurttaş açıkladı
Şenol Güneş istifa mı edecek? Gürel Yurttaş açıkladı
Son Haberler
Erzurum’daki Rus Kilisesi restore edildi Kültür Sanat
Erzurum’daki Rus Kilisesi restore edildi
Borsa günün ilk yarısında geriledi Ekonomi
Borsa günün ilk yarısında geriledi
Otomobile ile motosiklet çarpıştı Güncel
Otomobile ile motosiklet çarpıştı
Kuşadası’nda asfalt eridi terlikler yola yapıştı Yaşam
Kuşadası’nda asfalt eridi terlikler yola yapıştı
Kalp sorunları gençlerde arttı Sağlık
Kalp sorunları gençlerde arttı
Türk düşmanı diyerek Beşiktaş'ı Tadic transferinden vazgeçirdi Spor
Türk düşmanı diyerek Beşiktaş'ı Tadic transferinden vazgeçirdi
Fatih Portakal tatil yaptığı otelin reklamını yaptı. Zafer Arapkirli sinirlenip Portakal'a ağır laflar etti Güncel
Fatih Portakal tatil yaptığı otelin reklamını yaptı. Zafer Arapkirli sinirlenip Portakal'a ağır laflar etti