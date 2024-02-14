Disney Plus'tan abonelik ücretlerine dev zam

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Disney Plus'tan abonelik ücretlerine dev zam
Çevrimiçi dizi ve film platformu Disney Plus'tan abonelik fiyatlarına dev zam geldi. Yıllık abonelik ücreti 649 liradan 1349 liraya yükseldi.

Çevrim içi dizi ve film platformu Disney Plus, Türkiye'de abonelik ücretlerine yüzde 100'ü aşkın zam yaptı.

Disney Plus eski ve yeni ücretlendirmeler şu şekilde oldu:

Aylık abonelikte yeni ücret 134,99 TL, eski fiyat 64,99 TL

Yıllık abonelikte yeni ücret 1349,90 TL, eski fiyat 649 TL

Öte yandan zamlı tarifelerin yıllık abone olanlarda mevcut kullanıcılar için geçerli olmadığı, yeni üye olacaklar için geçerli olacağı açıklandı.

Aylık aboneler ise mevcut abonelik sona erdikten sonra zamlı fiyat tarifesi üzerinden ödeme yapacak.

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