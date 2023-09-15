Atatürk filminin yayınlanacağı yer belli oldu. Disney Plus yayınlamama kararı almıştı. Fatih Altaylı duyurdu

Disney Plus'ın Atatürk filmini yayınlamayacağını duyurmuştu.

Söz konusu Ermeni diasporasının baskısının etkili olduğu iddia edilmişti. Filmin Amazon ve Netflix'te yayınlanacağı ve Avrupa ile Doğu Asya'da da gösterime gireceği ifade edildi.

Gelişmeleri gazeteci Fatih Altaylı, köşesinde duyurdu. Altaylı, şu ifadeleri kullandı:

"Atatürk filmi sadece Türkiye’de değil, Orta Avrupa dahil Avrupa’nın tamamında, Doğu Asya’da pek çok ülkede sinemalarda gösterime giriyor.

Amerika Birleşik Devletleri ve Rusya’da gösterim için ise görüşmeler sürüyor.

Ve Disney Plus’ın yayınlamama kararı aldığı diziyi Amazon ve Netflix platformları dünya çapında tüm abonelerine gösterecek.

Yani anlayacağınız Atatürk gibi, Atatürk filmi de her türlü zorluğu aşmayı başarıyor ve aldığı darbelerden güçlenerek çıkarak tüm dünya sinemalarında halkın önüne çıkmaya ve iki platformda birden gösterime girmeye hazırlanıyor."