Atatürk filminin yayınlanacağı yer belli oldu. Disney Plus yayınlamama kararı almıştı. Fatih Altaylı duyurdu

Disney Plus'ın Atatürk filmini yayınlamaktan vazgeçmesi tepkilerinin ardından filmin Amazon ve Netflix'te yayınlanacağı ve Avrupa ile Doğu Asya'da da gösterime gireceği öğrenildi. Fatih Altaylı haberi köşe yazısından duyurdu.

Atatürk filminin yayınlanacağı yer belli oldu. Disney Plus yayınlamama kararı almıştı. Fatih Altaylı duyurdu

Disney Plus'ın Atatürk filmini yayınlamayacağını duyurmuştu.

Söz konusu Ermeni diasporasının baskısının etkili olduğu iddia edilmişti. Filmin Amazon ve Netflix'te yayınlanacağı ve Avrupa ile Doğu Asya'da da gösterime gireceği ifade edildi.

Gelişmeleri gazeteci Fatih Altaylı, köşesinde duyurdu. Altaylı, şu ifadeleri kullandı:

"Atatürk filmi sadece Türkiye’de değil, Orta Avrupa dahil Avrupa’nın tamamında, Doğu Asya’da pek çok ülkede sinemalarda gösterime giriyor.

Amerika Birleşik Devletleri ve Rusya’da gösterim için ise görüşmeler sürüyor.

Ve Disney Plus’ın yayınlamama kararı aldığı diziyi Amazon ve Netflix platformları dünya çapında tüm abonelerine gösterecek.

Yani anlayacağınız Atatürk gibi, Atatürk filmi de her türlü zorluğu aşmayı başarıyor ve aldığı darbelerden güçlenerek çıkarak tüm dünya sinemalarında halkın önüne çıkmaya ve iki platformda birden gösterime girmeye hazırlanıyor."

İlgili Haberler
Merkez Bankası'nın faizi ne kadar artıracağı ortaya çıktı. İşte o rakam
Rusya Merkez Bankası da faiz yükseltti
Rusya Merkez Bankası da faiz yükseltti
Kemer takmayan yolcu THY uçağından böyle indirildi
Kemer takmayan yolcu THY uçağından böyle indirildi
Öne Çıkanlar
Rektörden kardeşine özel ilan. Öyle bir ilan verdiler ki sadece rektörün kardeşi başvurabildi
Rektörden kardeşine özel ilan. Öyle bir ilan verdiler ki sadece rektörün kardeşi başvurabildi
Türkiye’den savaştaki Suriyelilere 40 bin adet Viagra
Türkiye’den savaştaki Suriyelilere 40 bin adet Viagra
İhracat rekortmeni Türk firma neden İtalyanlara satıldı?
İhracat rekortmeni Türk firma neden İtalyanlara satıldı?
MasterChef All Star eleme potasına kim gitti? 13 Eylül MasterChef All Star dokunulmazlığı kim aldı?
MasterChef All Star eleme potasına kim gitti? 13 Eylül MasterChef All Star dokunulmazlığı kim aldı?
Zeytin ağaçlarının arkasında neler olduğunu Şerafettin Tilki açıkladı. Yöneticiler seyretmedi dahil oldu
Zeytin ağaçlarının arkasında neler olduğunu Şerafettin Tilki açıkladı. Yöneticiler seyretmedi dahil oldu
Demir kazık Egemen. Herkes görevden alınabilir Egemen Bağış'a dokunulamaz. 5 büyükelçi daha değişti o değişmedi
Demir kazık Egemen. Herkes görevden alınabilir Egemen Bağış'a dokunulamaz. 5 büyükelçi daha değişti o değişmedi
Son Haberler
Bjelica yeni transferini takımdan gönderiyor Spor
Bjelica yeni transferini takımdan gönderiyor
Selçuk Geçer doların 95 lira olacağı tarihi açıkladı Ekonomi
Selçuk Geçer doların 95 lira olacağı tarihi açıkladı
Premier Lig devi satıldı Spor
Premier Lig devi satıldı
Motosiklet üzerinde ölümüne yolculuk. Üzerine uzandı, yürekleri ağza getirdi Güncel
Motosiklet üzerinde ölümüne yolculuk. Üzerine uzandı, yürekleri ağza getirdi
Merkez Bankası'nın faizi ne kadar artıracağı ortaya çıktı. İşte o rakam Ekonomi
Merkez Bankası'nın faizi ne kadar artıracağı ortaya çıktı. İşte o rakam
Elazığ’da 9 şüpheli yakalandı Yaşam
Elazığ’da 9 şüpheli yakalandı
Kuzey Kore lideri Kim, Rusya'da uçak fabrikasını ziyaret etti Dünya
Kuzey Kore lideri Kim, Rusya'da uçak fabrikasını ziyaret etti