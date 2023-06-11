Diyanet ve Vakıf Çalışanları Sendikası, Kep atma ve mezuniyet törenlerini diline doladı

Bazı okullarda öğrencilerin ahlaka aykırı kıyafetler giydiği, sigara ve içki içtiği, rezalet görüntüler sergilediği mezuniyet programlarına tepki gösteren Mil-Diyanet Sen, bu tür programlara izin verilmemesini ve okul idarecilerinin sorumlu tutulmasını istedi.

Mil-Diyanet Sen, ayrıca mezuniyet programlarında özel elbise, cübbe ve kep gibi pahalı kıyafetlerin kullanılmasının da yasaklanmasını istedi. Mil-Diyanet Sen, bu kıyafetlerin bazı öğrenciler için maddi sıkıntı yarattığını ve eşitlik ilkesine aykırı olduğunu iddia etti.

“İSLAM ÜLKESİNE YAKIŞIR ŞEKİLDE YAPILSIN”

Mil-Diyanet Sen Genel Başkanı Celaleddin Gül, "Önce Ahlâk ve Maneviyat" şiarıyla hareket ettiklerini ve mezuniyet programlarının İslam ülkesine yakışır şekilde yapılmasını istediklerini söyledi. Genel Başkan, "Okullarda yapılacak mezuniyet programları münasip bir kıyafetle ve mütevazı bir şekilde olmalıdır." dedi.

Mil-Diyanet Sen yaptığı yazılı açıklamada şu ifadelere yer verdi;

MEZUNİYET REZALETİNE KİM “DUR!” DİYECEK?

Okullarda eğitim-öğretim yılının sonuna yaklaşırken yıllardır “Mezuniyet Günü/Gecesi” adıyla eğlenceli(!) programlar icra edilmektedir. Bir okulun öğrencileri için mezuniyet programı yapması kadar doğal bir şey olamaz ama bu program, maksadını aşarsa ve çığırından çıkarsa; işte o zaman rezalet bir program olmaktadır.

Manevi Tahribat Yapılmaktadır

Ülkemiz, bir İslam ülkesidir ve halkının yüzde 99’u Müslümandır. Öğrencilere yakışmayan ve utanılacak bir kıyafet giydirildiği, ‘nasıl olsa okul bitti’ diye öğrencilerin aleni olarak sigara -hatta içki[1]içmelerine ve daha utanılacak nelere şahit olduğumuz mezuniyet programlarından neler amaçlanmaktadır? Rezalet mezuniyet programlarına göz yuman eğitimcilerin nasıl bir eğitim verdiklerini düşünmek bile istemiyoruz.

Parası Olan Var Olmayan Var

Özel mezuniyet günü elbiseleri, cübbeler ve kepler ateş pahası olup, parası olan var, olmayan var!

Kimsenin kimseyi utandırmaya hakkı yoktur. Yazıktır, günahtır. Hiç kimse, ailelerin maddi/manevi sıkıntıya girmesine sebep olmamalıdır. Şatafatlı mezuniyet programları yaparak mezuniyet kıyafeti alamayan öğrencileri boynu bükük bırakmamalıdır.

Buradan Sesleniyoruz

“Önce Ahlâk ve Maneviyat” şiarıyla yola çıkan Mil-Diyanet Sen olarak buradan sesleniyoruz:

“Öncelikle Milli Eğitim Bakanlığı okullara yazı göndererek mütevazı mezuniyet programları yapılmasını sağlamalı ve aksini yapan okul idarecileri hakkında gereğini yapmalıdır. İl/İlçe Milli Eğitim ve Okul Müdürleri bu tür özel elbiseli, kepli mezuniyet törenlerine izin vermemelidir. Yapılacaksa mezuniyet programları usulüne uygun ve münasip bir kıyafetle yapılmalıdır.