Diyanet'in hutbesinden FETÖ çıkarıldı

15 Temmuz FETÖ darbe girişiminin 7. yıl döneminde Diyanet’in Türkiye’deki hutbelerinde “FETÖ” ifadesi kullanılırken yurtdışındaki hutbelerde FETÖ denilmemesi dikkat çekti.

Diyanet'in hutbesinden FETÖ çıkarıldı

15 Temmuz FETÖ darbe girişiminin üzerinden tam 7 yıl geçti. Diyanet İşleri Başkanlığı de kalkışmanın 7. yıldönümünde, cuma hutbelerinde 15 Temmuz’u konu edindi.

Cumhuriyet’ten Sena Tufan’ın haberine göre; Diyanet, Türkiye’deki camilerde okutulan hutbesinde, “Bundan tam yedi yıl önce 15 Temmuz gecesinde, milletimizin birliği ve devletimizin bekası FETÖ tarafından hedef alındı. Ancak o gece, Rabb’imizin yardımı yine bizimleydi. Millet ve devlet el ele vererek bozguncuların karşısında dimdik durduk. Destansı bir direnişle dahili ve harici hainlerin emellerini boşa çıkardık. Onlar tuzak kurdular. Allah da onların tuzaklarını bozdu” ifadelerine yer verdi.

‘AHLAKİ DEFORMASYON’

Yurtdışındaki hutbelerde ise şu ifadeler kaydedildi:

İstismar en fazla bilgisizlikten beslenir. Doğru ve yeterli bilgilerden yoksun insanların, daha kolay istismar edilebildiği bir hakikattir. Aldatmak dinimizce yasak kılınmıştır. Aldatmanın her türlüsü günahtır ve aldatmak, günah olduğu kadar bir kişilik bozukluğu ve ahlaki deformasyondur. Aldatmanın istismarın en kötüsü ise dini duyguların sömürülmesi, dinden kaynaklı güven ve itimadın kötüye kullanılmasıdır. Nitekim Türkiye’mizde 15 Temmuz 2016 tarihinde demokrasiye ve milli iradeye karşı gerçekleşen kalkışmanın arkasında da dini duyguların ve güvenin istismar edilmesi yatmaktadır.

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