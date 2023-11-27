Türkiye’nin dört bir yanından misafire ev sahipliği yapan Antalya’ya Diyarbakır’dan da çok sayıda ziyaretçi geliyor. Doğal güzellikleri, tarihi yapıları ve zengin kültürü ile turizm merkezi olan şehre Diyarbakır Antalya uçak bileti ile seyahat edecek olan tatil severler, ucuz uçak bileti üzerine aramalarda bulunuyor. Deniz, kum ve güneşin tadını doyasıya çıkarmak için avantajlı uçak bileti fiyatları ve konforlu Antalya otelleri gibi hizmetleriyle sektörün önde gelen kuruluşlarından biri olan Bilet Dükkanı’nı ziyaret edebilirsiniz. Bütçenize en uygun Diyarbakır Antalya uçak bileti ile yolculuğa çıkmadan önce sitemiz üzerinden Antalya’da gezilecek yerler ve yenilecek yemekler ile ilgili detaylı bilgiye ulaşabilir, şehri doyasıya gezebilirsiniz.

Şehir Merkezinden Diyarbakır Havalimanı’na Nasıl Gidilir?

Diyarbakır Antalya uçak bileti ile gerçekleştireceğiniz seyahat öncesi, uçuş saatinize en az iki saat kala havalimanında bulunmanız gerekiyor. Bu nedenle şehir merkezinden Diyarbakır Havalimanı’na ulaşım için birçok seçenek bulunuyor. Şehir merkezine 11 kilometre uzaklıkta bulunan ve hem yurt içi hem de yurt dışı uçuşlara ev sahipliği yapan Diyarbakır Havalimanı, Türkiye’nin en işlek havalimanları arasında yer alır. Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde konumlanan havalimanına kısa sürede ulaşım sağlanabilmesi için şehrin birçok bölgesinden ulaşım aracı mevcut.

Şehir merkezinden Diyarbakır Havalimanı’na ulaşım için; belediye otobüsü, taksi, araç kiralama ya da alternatiflerinden size en uygun olanını tercih edebilirsiniz. Valiz yükü fazla olan yolcular, havalimanına daha kısa bir süre içerisinde yetişebilmek için taksi alternatifini daha sık tercih edebilirler. Valiz yükü daha az olan ya da ekonomik bir ulaşımı tercih eden Diyarbakır Antalya uçak bileti yolcuları ise toplu taşıma alternatiflerini değerlendirebilirler.

Antalya Havalimanı'ndan Şehir Merkezine Ulaşım

Diyarbakır Antalya uçak bileti ile seyahat eden yolcular, Antalya’ya vardıklarında, “Antalya Havalimanı’ndan şehir merkezine nasıl gidilir?” sorusunun cevabını merak ediyor. Şehir merkezine 13 kilometre uzaklıkta konumlanan Antalya Havalimanı, 1960 yılında kuruldu. Her sene çok sayıda yerli ve yabancı yolcu ağırlayan Antalya Havalimanı’ndan şehir merkezine ulaşım için; otobüs, tramvay, araç kiralama, Havaş, transfer ve hava yolu şirketi servisleri gibi birçok alternatifi değerlendirebilirsiniz. Bu seçeneklerden size en uygun olanıyla şehir merkezinin yanı sıra Antalya’nın çeşitli turistik bölgelerine de rahatlıkla ulaşım sağlayabilirsiniz.

Diyarbakır’dan Antalya uçak bileti ile yapmış olduğunuz yolculuk sonrası, Antalya Havalimanı’ndan şehir merkezine giderken trafik sorunuyla uğraşmak istemiyorsanız, ulaşım aracı olarak tramvayı tercih edebilirsiniz. Havalimanından gideceğiniz yere ulaşım için aradığınız konforlu bir yolculuk ise taksi alternatifi tam size göre. Bunların yanı sıra; Havaş otobüsleri, hava yolu servisleri, kiralık araç, transfer ve otobüsler de dilediğiniz bölgeye hızlı ve konforlu bir şekilde ulaşmanızı sağlayacaktır.

Diyarbakır Antalya Uçak Bileti Fiyatları

Diyarbakır’dan Antalya’ya seyahat edecek yolcuların merakla araştırdığı konulardan biri uçak bileti fiyatları. İndirimli Diyarbakır Antalya uçak bileti arayışında olan tatil severler, hava yolu firmalarının kampanyalarını yakından takip ediyor. Geniş filtreleme alanı ve arama motoru optimizasyonu ile dilediğiniz her şehre ve ülkeye uçak bileti fiyatlarını listeleyebileceğiniz Bilet Dükkanı, çeşitli kampanya ve indirimler ile en uygun uçak biletine ulaşmanıza olanak sağlıyor. Bilet Dükkanı üzerinden oluşturacağınız üyelikler ile kampanya ve indirimlerden anında haberdar olabilir, erken rezervasyon fırsatlarından faydalanabilirsiniz.

Bilet Dükkanı, geniş filtreleme alanı sayesinde Diyarbakır Antalya uçak bileti fiyatlarını tek bir sayfada listelemenizi sağlıyor. Çok sayıda uçuş seferi arasından; THY uçak bileti, Pegasus uçak bileti, AnadoluJet uçak bileti gibi alternatifleri değerlendirebilir, size en uygun uçak biletini satın alabilirsiniz. Oluşturduğunuz üyelikler ile Bilet Dükkanı web sitesi ya da mobil uygulaması üzerinden yapacağınız arama sonucu Diyarbakır Antalya THY uçak bileti 3.139 TL, AnadoluJet uçak bileti 1.751 TL, Pegasus uçak bileti ise 1.850 TL olarak fiyatlandırılmaktadır.

Birbirinden avantajlı kampanyalarımız ve size özel indirimlerden faydalanmak için https://www.biletdukkani.com/diyarbakir-antalya-ucak-bileti adresini ziyaret edebilir, dilediğiniz tarihe, dilediğiniz uçak biletini kolaylıkla satın alabilirsiniz.

Antalya’da Gezilecek Yerler

Türkiye’nin turizm merkezi olarak kabul edilen Antalya, her yıl çok sayıda yerli ve yabancı turisti ağırlamaya devam ediyor. Doğal güzellikleri, eşsiz plajları ve tarih kokan yapılarıyla oldukça dikkat çeken şehir, ziyaret edenlere; deniz, kum, güneş, kültür ve tarih kokan bir tatil vadediyor. Hem yurt içi hem de yurt dışından tatil için Antalya’ya gelenler, Antalya’da gezilecek yerler ve yenilecek yemekler gibi konuları yakından takip ediyor. Birbirinden güzel plajları, büyüleyici koyları, yemyeşil ormanları ile herkesi kendine hayran bırakan Antalya’da mutlaka görülmesi gereken yerleri, Diyarbakır Antalya uçak bileti ile şehri ziyaret edecek olan tatil severler için derledik. İşte Antalya’da gezilecek yerler listesi…

Eski Kent: Antalya’nın tarihi yerleri arasında yer alan Eski Kent, labirenti andıran yapısı, Arnavut kaldırımlı sokakları ve beyaz badanalı Osmanlı konakları ile herkesi kendine hayran bırakıyor. Çok sayıda butik otele ev sahipliği yapan kentte, hediyelik eşya dükkanlarını ve sanat galerilerini ziyaret edebilirsiniz.

Aspendos: Antalya şehir merkezinin yaklaşık 47 kilometre doğusunda yer alan Aspendos, şehri ziyaret edenlerin en uğrak bölgesi olarak biliniyor. Dünyada en iyi korunmuş turistik yerlerden biri olarak kabul edilen bir Roma tiyatrosuna ev sahipliği yapan bu arkeolojik sit alanı, 2. ve 3. yüzyıllarda en ihtişamlı günlerini yaşamıştır.

Eski Liman: Uçurumlarda bir girintinin içine yerleştirilmiş olan Eski Liman, çok sayıda kafe ve restorana ev sahipliği yapar. Bir zamanların önemli ekonomi merkezlerinden biri olan bölge, 2. yüzyıldan 20. yüzyıla kadar şehre ve çevresine ticari anlamda refah getirmiş bir ana liman olarak bilinmektedir.

Olimpos: Diyarbakır Antalya uçak bileti ile şehri ziyaret edecek olan seyahat severlerin mutlaka uğraması gereken yerlerden biri olan Olimpos antik kenti, Antalya’nın Kumluca ilçesinde yer almaktadır. Likya yerleşimi olarak bilinen kent, turistlerin en uğrak yerleri arasında bulunmaktadır.

Roma Kalesi: 2. yüzyılda inşa edilen kale, Antalya’nın muhteşem manzarasını en iyi görebileceğiniz yerlerden biri olma özelliği taşır. Gün batımını ve eski liman bölgesinin panoramik manzarasını izlemek isteyenler için bulunmaz bir cevher olan Roma Kalesi’ni mutlaka ziyaret etmelisiniz.

Termessos Harabeleri: Avantajlı Diyarbakır Antalya uçak bileti ile gerçekleştirdiğiniz yolculuk sonrası mutlaka ziyaret etmeniz gereken yerlerden biri de Termessos Harabeleri. Tarihi atmosferi ile herkesi büyüleyen harabeler, nefes kesen bir manzaraya sahip olması nedeniyle çok sayıda ziyaretçi ağırlamaktadır.