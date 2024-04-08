Diyarbakır Sur'da metruk ev yanındaki evin üzerine çöktü

Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, evin çevresine şerit çekilerek önlem alındı.

Olay, Ziya Gökalp Mahallesi Behram Paşa Sokak’ta meydana geldi. Sokaktaki 30 yıldır terk edilmiş olan iki katlı müstakil ev, iftar vaktinde çöktü. Metruk yapının yan tarafında bulunan ev zarar görürken, olaya polis ve zabıta ekipleri müdahale etti.

Yaralanan olmamasına rağmen, ekipler zarar gören evin ve metruk yapının çevresine şerit çekerek güvenlik önlemi aldı.

Olayı yaşayan Aynur İlhan, yetkililere metruk evin acilen yıkılması çağrısında bulundu. İlhan, “Ben ev çöktüğü esnada patates kızartıyordum. Evin duvarları çöktüğü sırada taşları benim evimin kapısını açtı. O esnada çok korktum. 10 tane taş birden içeri girerken dedim belki tavan üstüme düşüyor. İçeri toz duman olunca göz gözü görmüyordu. Bağırmamla birlikte eşim ve çocuklarım aşağı indi. Biz canımızı zor kurtardık” şeklinde konuştu.

Mahalle Muhtarı Muhsin Sanay ise, bu durumun daha önceki yıllarda da yaşandığını belirterek, “Olayın yaşandığı ev tarihi bir yapıdır. Bunun gibi tarihi evler her gün tehlike arz ediyor. Bu ilk değil. Daha önceki yıllarda da bu evin bir kısmı çökmüştü. Bu durumu yetkililere bildirmemize rağmen çözüm bulunamadı. Şu anda mahallemizde böyle yapılar maalesef çok. Lütfen bu soruna bir çözüm bulun” dedi.