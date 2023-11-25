Diyarbakır Valiliğinden 3 saatlik eylem ve etkinlik yasağı

Valilikten yapılan açıklamada, "25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü" konulu etkinliğinin mevzuatlara aykırı olduğu gerekçesiyle yarın 16.00-19.00 saatleri arasında yapılacak eylem ve yürüyüşlere yasak getirildiği belirtildi.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

“25 Kasım 2023 Cumartesi günü 16.00-19.00 saatleri arasında yapılmak istenilen ‘25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü’ konulu etkinliğin kitlesel eylem ve etkinlik yapmaya yönelik olduğu, yapılmak istenilen eylem ve etkinliğin ise basın açıklaması hakkının kullanılmasına ilişkin 2012/64 Nolu İçişleri Bakanlığı genelgesi de dahil olmak üzere kamu düzeninin sağlanması amacıyla uygulamaya konulmuş olan ilgili tüm mevzuata aykırı olduğu anlaşılmış olup, dilekçedeki güzergahın uygun olmadığı hususunun bildirim sahiplerine yazılı olarak iletilmiş olmasına rağmen açık kaynaklar üzerinden yapılan araştırmaya göre konuya ilişkin çağrıların halen devam ettiği gözlemlenmiştir.

Kamu düzeni ve güvenliğinin olağan hayatı durduracak veya kesintiye uğratacak şekilde bozulacağına ilişkin ciddi belirtilerin bulunduğu göz önüne alındığında can ve mal güvenliğinin, kişi dokunulmazlığının, tasarrufa müteallik emniyetin ve kamu esenliğinin sağlanmasının güçleşeceği gerekçesiyle, ‘öncesinde veya sonrasında herhangi bir yürüyüş etkinliği olmaksızın basın açıklaması yapma hakkı’ saklı kalmak kaydı ile, bildirimde bulunulan yürüyüş etkinliği 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’nun 17. ve 19. maddeleri ile 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu’nun 11/A, B ve C maddeleri gereğince yasaklanmıştır.”