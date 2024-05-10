Diyarbakır’da 145 adet sikke ele geçirildi

Kaynak: İHA
Diyarbakır’da 145 adet sikke ele geçirildi
Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde gerçekleştirilen bir operasyonda Bizans, Lidya ve Roma dönemlerine ait 145 adet çeşitli sikkeler ele geçirildi.

Diyarbakır Valiliği tarafından yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nün planlı ve istihbari çalışmaları sonucunda Ergani ilçesine bu tarihlerden kalma sikkelerin getirileceği ve aynı yerde satılacağı bilgisine ulaşıldığı belirtildi.

Dün gerçekleştirilen operasyonda, şüpheli şahısların aracında yapılan kontrollerde 145 adet farklı boyutlarda sikke bulunduğu ifade edildi. Yakalanan 3 şüphelinin adli işlemleri tamamlanmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildiği bildirildi.

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