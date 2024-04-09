Diyarbakır'da 2 otomobil kafa kafaya çarpıştı

Kaza, akşam saatlerinde gerçekleşti. İddiaya göre, ismi belirlenemeyen bir sürücüne ait olan 01 AGF 667 plakalı otomobil, bayram alışverişi sonrası içerisinde çocuklarla birlikte köye gitmek üzere yola çıktı. Bu araç, kent merkezine doğru yola çıkan, sürücüsünün kimliği tespit edilemeyen 21 AAS 710 plakalı bir otomobille kafa kafaya çarpıştı.

Kazada her iki araçta bulunan 4'ü çocuk 9 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yol tek yönlü olarak trafiğe kapatılırken, polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Yaralılardan bir çocuğun durumunun ağır olduğu belirtildi. Kazayla ilgili detaylı inceleme devam ediyor.