Diyarbakır'da 2 otomobil kafa kafaya çarpıştı

Kaynak: DHA
Diyarbakır'da 2 otomobil kafa kafaya çarpıştı
Diyarbakır'ın Sur ilçesine bağlı Çarıklı Mahallesi Şahintepe mevkiinde meydana gelen trafik kazasında 2 otomobil kafa kafaya çarpıştı, 4'ü çocuk 9 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde gerçekleşti. İddiaya göre, ismi belirlenemeyen bir sürücüne ait olan 01 AGF 667 plakalı otomobil, bayram alışverişi sonrası içerisinde çocuklarla birlikte köye gitmek üzere yola çıktı. Bu araç, kent merkezine doğru yola çıkan, sürücüsünün kimliği tespit edilemeyen 21 AAS 710 plakalı bir otomobille kafa kafaya çarpıştı.

Kazada her iki araçta bulunan 4'ü çocuk 9 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yol tek yönlü olarak trafiğe kapatılırken, polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Yaralılardan bir çocuğun durumunun ağır olduğu belirtildi. Kazayla ilgili detaylı inceleme devam ediyor.

diyarbakirda-2-otomobil-kafa-kafaya-car-38316-1.jpg

diyarbakirda-2-otomobil-kafa-kafaya-car-38316-2.jpg

diyarbakirda-2-otomobil-kafa-kafaya-car-38316-3.jpg

diyarbakirda-2-otomobil-kafa-kafaya-car-38316-4.jpg

diyarbakirda-2-otomobil-kafa-kafaya-car-38316.jpg

Son Haberler
A Milli Takım Portekiz'i 2-1 yendi Spor
A Milli Takım Portekiz'i 2-1 yendi
Yumurta çikolatası kuyruğu yok artık dedirtti. Bir tarafta 10 bin TL ile geçinmeye çalışanlar bir tarafta çikolata kuyruğa girenler Yaşam
Yumurta çikolatası kuyruğu yok artık dedirtti. Bir tarafta 10 bin TL ile geçinmeye çalışanlar bir tarafta çikolata kuyruğa girenler
Çekicideki araç, otobüsün üzerine düştü Yerel Haberler
Çekicideki araç, otobüsün üzerine düştü
Ali Koç birden bire geldi bakın neler söyledi? Futbolcular bunu hiç beklemiyordu Spor
Ali Koç birden bire geldi bakın neler söyledi? Futbolcular bunu hiç beklemiyordu
Şırnak'ta Cudi ve Gabar Dağlarına geçici özel güvenlik bölgesi ilan edildi Gündem
Şırnak'ta Cudi ve Gabar Dağlarına geçici özel güvenlik bölgesi ilan edildi
Kocaeli'de Ramazan Bayramı tatili dönüşünde uzun araç girişine kısıtlama Gündem
Kocaeli'de Ramazan Bayramı tatili dönüşünde uzun araç girişine kısıtlama
Beşiktaş'taki yangın sonrası Sinan Apartmanı sakinlerine giriş izni verildi Gündem
Beşiktaş'taki yangın sonrası Sinan Apartmanı sakinlerine giriş izni verildi