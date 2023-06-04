Diyarbakır'da 4,2 büyüklüğünde deprem

Diyarbakır'ın Çüngüş ilçesinde 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Diyarbakır'da 4,2 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Diyarbakır'ın Çüngüş ilçesi olan 4,2 büyüklüğündeki sarsıntı kaydedildi.

Depremin, 7 kilometre derinlikte gerçekleştiği belirlendi.

Öne Çıkanlar
Eyy Beşiktaşlı vur kafanı duvara! Suçluyu da unutma. Gürel Yurttaş Beşiktaş'ın Kasımpaşa şovunu yazdı
Eyy Beşiktaşlı vur kafanı duvara! Suçluyu da unutma. Gürel Yurttaş Beşiktaş'ın Kasımpaşa şovunu yazdı
Zafer Arapkirli Beşiktaş'ın revani tadında galibiyetini yazdı: Haliç kenarında piknik
Zafer Arapkirli Beşiktaş'ın revani tadında galibiyetini yazdı: Haliç kenarında piknik
Kim bu Deniz Dilmen? Başakşehir'in 18'lik kalecisi Adana Demir'i devirdi
Kim bu Deniz Dilmen? Başakşehir'in 18'lik kalecisi Adana Demir'i devirdi
Sultanlar son şampiyon İtalya'ya set vermedi. 3'te 3 yaptı
Sultanlar son şampiyon İtalya'ya set vermedi. 3'te 3 yaptı
Seni özleyeceğiz Marek Hamsik!
Seni özleyeceğiz Marek Hamsik!
PSG Messi ile yolların ayrıldığını açıkladı
PSG Messi ile yolların ayrıldığını açıkladı
Son Haberler
Yeni Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler kimdir? Siyaset
Yeni Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler kimdir?
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya kimdir? Hayatı ve kariyeri... Siyaset
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya kimdir? Hayatı ve kariyeri...
Yeni Dışişleri Bakanı Hakan Fidan kimdir, kaç yaşında ve hangi görevlerde bulundu? Siyaset
Yeni Dışişleri Bakanı Hakan Fidan kimdir, kaç yaşında ve hangi görevlerde bulundu?
Yeni Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki kimdir, hangi görevlerde bulundu? Siyaset
Yeni Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki kimdir, hangi görevlerde bulundu?
Yeni kabinenin Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 2013 yılında böyle konuşmuştu: Karma eğitim zorunlu değil Güncel
Yeni kabinenin Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 2013 yılında böyle konuşmuştu: Karma eğitim zorunlu değil
Yeni Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan kimdir? Siyaset
Yeni Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan kimdir?