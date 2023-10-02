Diyarbakır’da 57 şüpheliden 25'i tutuklandı

Diyarbakır Bismil İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince eğlence mekanları, metruk binalar, park-bahçeler, okul ve vatandaşların yoğun olarak bulunduğu yerlerde iki hafta boyunca sürdürülen denetimler sonucunda 16’sı adli makamlarca aranan şahıs olmak üzere toplamda 57 kişi hakkında adli işlem başlatıldı.

Denetimler esnasında yaklaşık 2 gram eroin, 90 gram metamfetamin, 100 gram esrar maddesi, 20 kök kenevir bitkisi, 4 adet ruhsatsız av tüfeği, 2 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet kurusıkı tabanca, toplamda 290 adet mermi, 62 adet fişek, 580 paket 5607 Sayılı Kanun Maddesi kapsamında değerlendirilen tütün mamulü ve 4 adet çalıntı motosiklet ele geçirilirken, narkotik madde satışından elde edildiği değerlendirilen yaklaşık 15 bin TL paraya el konuldu.

Emniyet işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 57 şüpheliden 25’i tutuklandı.