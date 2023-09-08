Diyarbakır'da akrabalar arasında taşlı, sopalı ve bıçaklı kavga: 4 yaralı

Olay, akşam saatlerinde Sur ilçesi kırsal Hamuryazan Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, iki aile arasında, arazi önüne bırakılan malzemeler yüzünden tartışma çıktı.

Tartışma, büyüyerek taşlı, sopalı ve bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada A.K., Y.K., M.K. ve F.G., bıçakla yaralandı.

İhbarla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı.

Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu belirtilirken, jandarma ekipleri de kavganın büyümemesi için mahalleye giriş ve çıkışları bir süre kapattı.

Olayla ilgili inceleme başlatılırken, 3 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.