Diyarbakır’da arazi kavgası

(DHA) Olay, öğle saatlerinde, Bağlar ilçesi Selahaddin Eyyubi Mahallesi Bayındırlık Caddesi’nde meydana geldi. M.K. marketteyken içeri kuzenleri Kadri ve Hayri Kan kardeşler girdi.

Eğil ilçesinde miras kalan arazi nedeniyle husumetli olan taraflar arasında tartışma çıktı.

Tartışma sırasında tabancasını çeken M.K., kendisi gibi mahalle bekçisi olan Kadri Kan ve İl Emniyet Müdürlüğü’nde teknisyen yardımcısı olan Hayri Kana ateş etti.

Kardeşler, vücutlarına isabet eden kurşunlarla hayatını kaybetti. Kavga güvenlik kamerasına yansırken, ihbarla adrese çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Teslim olan M.K. gözaltına alındı. Olay yerine gelen kardeşlerin yakınları fenalık geçirdi.

Polis marketin çevresini güvenlik şeridiyle kapatıp olay yeri incelemesi yaptı. Kan kardeşlerin cenazeleri, incelemenin ardından otopsi için adli tıp kurumuna götürüldü.

VALİLİK AÇIKLAMA YAPTI

Valilik tarafından konuya ilişkin yapılan açıklamada, “Bugün saat 12.30 sıralarında Bağlar ilçemizde, aralarındaki husumet nedeniyle çıkan tartışmada İl Emniyet Müdürlüğü kadrosunda görevli Çarşı ve Mahalle Bekçisi M.K. tarafından silahla açılan ateş sonucu, yine İl Emniyet Müdürlüğü kadrosunda görev yapan Çarşı ve Mahalle Bekçisi K.K. ve Teknisyen Yardımcısı H.K. maalesef hayatını kaybetmişlerdir.

Şüpheli Çarşı ve Mahalle Bekçisi M.K. olayda kullanılan silahla birlikte emniyet birimlerimize teslim olmuştur. Konuyla ilgili olarak çok yönlü soruşturma başlatılmıştır” denildi.