Diyarbakır’da arpa ekili tarla alev alev yandı

Diyarbakır’ın Bismil ilçesi kırsal Başhan Mahallesi’nde arpa ekili tarlada, dün akşam saatlerinde henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Çevredeki vatandaşlarda, traktörleriyle yangına müdahale etmeye çalıştı.

Kontrol altına alınan yangında 50 dönüm arazi yandı. Silvan ilçesi Kırsal Yeşilalan Mahallesi’nde de dün akşam saatlerinden henüz bilinmeyen bir sebeple çıkan yangında yaklaşık 20 dönüm arpa ekili arazi yandı. İtfaiye ekipleri ile çevredeki vatandaşların traktörler ve su tankerleri ile müdahale ettiği yangın, kontrol altına alındı. Her iki yangının çıkış nedeni araştırılıyor.