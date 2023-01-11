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Evlat acısının üzerine bir de bıçaklandı

Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde bir hafta önce kızını kaybeden baba, evinin önünde bıçaklandı.

Haber Giriş: 11 Ocak 2023 Çarşamba - 17:53
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Diyarbakırda bıçaklama olayı

Evlat acısının üzerine bir de bıçaklandı
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Olay, Bağlar ilçesi Şeyh Şamil Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, saldırgan R.U. ile B.G. arasında husumet yaşandı. B.G., evinin önünde oturduğu sırada R.U.’nun bıçaklı saldırısına uğradı.

Karın bölgesinden ve elinden bıçaklanan B.G., Dicle Üniversitesi Hastanesine sevk edildi. Durumu ağır olan B.G., tedavi altına alındı.

Saldırgan R.U. olay yerinden uzaklaşarak kayıplara karışırken, polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

"KARNINDAN VE KOLUNDAN BIÇAKLADI"

B.G.'nin kızı M.G., babasının evin kapısında oturduğu sırada bıçaklı saldırıya uğradığını söyledi. M.G., "Babam kapıda sigara içiyordu, hastaneye gidecektik.Adam gelip bıçağı çıkarttı, babam da onu iteledi. Adam babamı duvara yaslayıp karnından ve kolundan bıçakladı. Geçen hafta da kız kardeşim vefat etti" dedi. (İHA)

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Mavi
11.01.2023 18:15
İdam idam idam  
 
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