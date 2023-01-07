Diyarbakır'da yolcu otobüsü devrildi: 1’i bebek 5 ölü, 23 yaralı

Diyarbakır’dan Iğdır istikametinde giden özel bir firmaya ait şehirlerarası otobüsün kontrolden çıkarak devrilmesi sonucu 1’i bebek 5 kişi öldü, 23 kişi yaralandı.

İHA’nın haberine göre; ihbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulansa, itfaiye ve kolluk kuvveti sevk edildi. Kazada, 23 yaralı kentteki hastanelere sevk edilirken,1’i bebek olmak üzere 5 kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.

Kazada, şoför ve muavin gözaltına alındı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.