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Diyarbakır'da yolcu otobüsü devrildi: 1’i bebek 5 ölü, 23 yaralı

Diyarbakır'da özel bir firmaya ait şehirlerarası yolcu otobüsü devrildi. Feci kazada ilk belirlemelere göre 1’i bebek 5 kişi öldü, 23 kişi ise yaralandı.

Haber Giriş: 7 Ocak 2023 Cumartesi - 04:49
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Diyarbakır'da yolcu otobüsü devrildi: 1’i bebek 5 ölü, 23 yaralı

Diyarbakır'da yolcu otobüsü devrildi: 1’i bebek 5 ölü, 23 yaralı
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Diyarbakır’dan Iğdır istikametinde giden özel bir firmaya ait şehirlerarası otobüsün kontrolden çıkarak devrilmesi sonucu 1’i bebek 5 kişi öldü, 23 kişi yaralandı.

İHA’nın haberine göre; ihbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulansa, itfaiye ve kolluk kuvveti sevk edildi. Kazada, 23 yaralı kentteki hastanelere sevk edilirken,1’i bebek olmak üzere 5 kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.

Kazada, şoför ve muavin gözaltına alındı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

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