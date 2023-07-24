Diyarbakır’da cezaevi servisi ile otomobil çarpıştı: 12 yaralı

Kazada her iki araçta bulunan 12 kişi yaralandı. Yaralılara olay yerine gelen ambulanslarla müdahale edildi.

Yaralılar Hastaneye Kaldırıldı

Yaralılar, Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürüldü. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kaza nedeniyle hasar gören araçlar ise çekici yardımıyla kaldırıldı.

Kaza İle İlgili Soruşturma Başlatıldı

Kazanın nasıl olduğu ve sorumlularının kim olduğu henüz bilinmiyor. Polis ekipleri, kazayla ilgili inceleme başlattı. Kaza anına ait güvenlik kamerası görüntülerinin de inceleneceği belirtildi.