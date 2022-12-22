﻿Acile getirilen çocuk sayısı günlük bini aştı

Türkiye’de son bir ay içerisinde özellikle 4 yaş altı çocukların gribal enfeksiyon şikayetiyle hastane acillerine götürülüşünde artış yaşandı. Uzmanlar, virüslerin artık kombine hale geldikten sonra hızla ilerleyerek özellikle akciğer enfeksiyonu, zatürre ve bronşite neden olduğunu ve bundan da en fazla çocukların etkilendiğini söyledi.

Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Eğitim Kliniği Sorumlusu ile Doğu Pediyatri Derneği Genel Sekreteri Doç. Dr. Muhammed Asena, özellikle bağışıklık sistemi zayıf olan çocukların bu durumdan etkilendiğini ifade ederek, ailelere çocukların beslenmesi ve sıvı alımları konusunda uyarılarda bulundu.

“GÜNLÜK RAKAM 4 KATINA ÇIKTI”

Hastanede günlük 400-500 başvuru varken şu an rakamların 4 katına çıktığını ifade eden Doç. Dr. Asena, “Yatak doluluk oranlarımız yüzde 85 ile 90 arasında” dedi. Doç. Dr. Asena, şu uyarılarda bulundu:

Ortalama bin 500 ile 2 bin hasta başvurusu alıyoruz. Bizim şu an karşılaştığımız RSV virüs ve influenza gibi virüsler üst solunum yolu enfeksiyonu yapıyor. 2 virüs ve nezle virüsü kombine hale geldikten sonra çok hızlı bir şekilde ilerleyerek akciğer enfeksiyonu, zatürre ve bronşit yapabiliyor. Yatak doluluk oranlarımız yüzde 85 ile 90 bandında. Kötü hastalara yetişmede acillerde yarış içerisindeyiz.

Toplu alanlarda herhangi virüs enfeksiyonu, çok hızlı bir şekilde orada bulunanlara yayılabilmektedir. Özellikle bağışıklık sistemi düşük olan veya gerekli besinlere rahatlıkla ulaşamayan, bağışıklık sistemi başka bir çocuğa göre zayıf olanlar daha hızlı etkilenebilmektedir. Toplumumuza çağrımız, bizden gelen uyarıları mutlaka dikkate almaları ve çocuklarda özellikle beslenme, gerekli sıvı alımı, istirahat ve kış aylarında evlerin günde 20 ile 30 dakikalık periyotlarla havalandırılması lazım.