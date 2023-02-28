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Yıkılan binaların molozlarına 'asbest' önlemi

Diyarbakır'da yıkılan binaların molozlarının döküldüğü hafriyat alanlarında asbestli atıklara karşı da önlemler alınmaya başlandı.

Haber Giriş: 28 Şubat 2023 Salı - 18:30
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Diyarbakırda depremde yıkılan binaların molozlarına 'asbest' önlemi

Yıkılan binaların molozlarına 'asbest' önlemi
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Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Diyarbakır’da yıkılan binaların molozların döküldüğü hafriyat alanlarında, asbestli atıkların yeraltı sularına karışmaması amacıyla, zemine kil serpilip sıkıştırma yapılarak önlem alındı.

Diyarbakır’da yıkılan 7 bina ile beraber, acil yıkım kararı verilen binaların yıkımından sonra çıkan molozların çevreye zarar vermesini önlemek amacıyla Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi’nce başlatılan çalışmalar sürüyor.

AYRIŞTIRMA DA YAPILACAK

Büyükşehir Belediyesi’ne ait Yenişehir ilçesi Dokuzçeltik Mahallesi’ndeki hafriyat atıkları kontrol yönetmeliği çerçevesinde çevreye ve yer altı sularına zarar vermeyecek şekilde stoklanıyor.

Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı, molozlardan yer altı sularına sızıntıyla asbestin karışmasını önlemek amacıyla zemine kil serip sıkıştırma yapıyor.

Sağlık İşleri Daire Başkanlığı’na bağlı ilaçlama ekipleri ise alanda zararlılara karşı biodisal çalışma ile dezenfekte işlemi yapıyor.

Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı alanda aydınlatma çalışması yaparak kameralarla güvenliği sağlarken ayrıca polis ekipleri de alanda görev alıyor. Hukuki sürecin sona ermesinin ardından da, alanda ayrıştırma işlemi yapılacak. (DHA)

 

 

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